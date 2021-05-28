28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает страны СНГ активнее открываться друг другу, восстанавливать транспортное сообщение, которое было ограничено на фоне пандемии COVID-19. Об этом он заявил сегодня на встрече с главами делегаций заседания Совета глав правительств государств Содружества, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что хорошо осведомлен о ситуации в государствах Содружества, она примерно одинаковая.

"Что мы позакрывались и не даем людям общаться? Да переживем мы это. Но чтобы потом смешно не было и чтобы люди в нас пальцем не показывали и с нас не смеялись, как это происходит на коллективном Западе", - сказал Александр Лукашенко.

"Если у нас более-менее нормально, мы выровнялись в этом отношении всеми правдами и неправдами, так давайте открываться друг другу", - призвал глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что Беларусь не закрывала свои границы с самого начала распространения коронавируса, но эффективность принимаемых мер в борьбе с инфекцией признали в том числе специалисты Всемирной организации здравоохранения.

"Мы избрали свой путь борьбы с коронавирусом, но мы не могли закрыться. Потому что рухнула бы экономика. И мы за счет этого выдержали", - обратил внимание белорусский лидер. Он отметил, что у Беларуси нет огромных резервов, запасов полезных ископаемых или даже печатного станка, чтобы обеспечить дополнительные валютные поступления.

При этом даже сильные европейские государства сильно ощутили на себе последствия жесткого локдауна. "Но у них станок есть, они евро могут напечатать. Америка может закрыться - у них тоже есть станок. А у нас с вами, даже в России, кроме рук и мозгов ничего нет. Поэтому давайте открываться, давайте общаться. То, что мы закрыты, это не будет способствовать уменьшению заболеваемости, - уверен Александр Лукашенко. - Уже процесс давно начался. Дай бог, чтобы он быстрее закончился. От того, будет летать самолет или нет, ничего не изменится - будем нести огромные потери".

"Эта пандемия (не было бы счастья, да несчастье помогло) продемонстрировала, насколько мы близки другу к другу, насколько мы способны поддерживать друг друга. Как бы мы на этот коллективный Запад ни смотрели, но в этой части, при всех недостатках они поддерживают друг друга. Слава богу, что россияне не закрылись, как некоторые, и явились для нас примером поддержки. Поэтому надо открываться. Спорт, туризм, образование, культура, наука и главное - экономика. Надо, чтобы люди общались", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко в этом вопросе указал на наличие порой некоторых нестыковок. Например, между Беларусью и Россией работает железнодорожное сообщение и можно без проблем перемещаться, но при этом пока сохраняются ограничения на авиационном транспорте. "Но, я думаю, мы с Президентом сегодня (на предстоящих переговорах с Владимиром Путиным. - Прим. БЕЛТА) договоримся на эту тему", - сказал он.-0-

Александр Лукашенко