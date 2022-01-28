Лукашенко проанализировал программу беглых

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в Послании белорусскому народу и Национальному собранию проанализировал программу беглых, передает корреспондент БЕЛТА.

"Давайте на минуту представим, что могло произойти, если бы в результате так называемого протестного голосования к власти вдруг пришли нынешние беглые. Напомню вам. В своей программе они хотели под видом широкомасштабной приватизации и развития рынка земли (читай: как в Украине сейчас) провести реструктуризацию, частичную и полную приватизацию больших и средних предприятий, а по сути - контролируемую распродажу сельхозугодий и флагманов промышленности. Все было поделено. Кому и на каких условиях, мы уже прекрасно видим. Тем, кто их кормит сегодня. Они предлагали присоединить Беларусь к будущей системе поставок сжиженного газа из США в Восточную Европу. Не было бы счастья, да несчастье помогло. К чему бы это привело? Посмотрите на нынешние спотовые цены на газ. И какая очередь выстроилась встречать американские танкеры. Нашлось бы там место Беларуси, если своим не хватает?" - сказал Александр Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул: они предлагали "оптимизировать" численность учреждений и сотрудников в сфере образования и здравоохранения, сократить избыточное количество больничных коек. "В результате мы бы получили паралич всей социальной сферы, массовую смертность от разного рода болезней. Они тянули Беларусь в НАТО, предлагали полностью перейти на натовские стандарты, направлять белорусских военных в образовательные учреждения и центры стран Альянса. Это привело бы к колоссальным расходам на вооружение и, в конечном счете, - к ракетам под Смоленском. Вы думаете, Россия спокойно бы на это смотрела? Более того, они хотели отказаться от русского языка, присягнуть экстремистским символам, организовать массовый снос памятников. Как итог - разжигание гражданского противостояния и разгул национализма. Это уже было в середине 90-х, вы помните. Начали с переименования улиц. И только избрание первого Президента положило этому конец", - отметил он.

Один из пунктов - церковный раскол по образцу украинской автокефалии. "Очевидно, что люди не смирились бы с этим, и мы получили бы непрекращающийся конфликт. Такое молодое общество, как наше, просто не пережило бы столь разрушительного удара", - констатировал Президент.-0-