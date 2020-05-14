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Новости темы " Кадровые решения Президента"
14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко произвел кадровые назначения в руководстве Верховного суда. Соответствующий указ глава государства подписал 14 мая, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.
Первому заместителю председателя Верховного суда Валерию Калинковичу и заместителю председателя Верховного суда Андрею Забаре продлены сроки полномочий в данных должностях на очередной пятилетний период.
Заместителем председателя Верховного суда назначен Сергей Кондратьев. В свою очередь Руслан Анискевич освобожден от соответствующей должности, но продолжит работать на посту судьи Верховного суда.-0-