Лукашенко произвел кадровые назначения в Вооруженных Силах

Игорь Король. Фото из архива

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко произвел кадровые назначения в руководстве Генерального штаба и командовании войсками Западного оперативного командования Вооруженных Сил. Соответствующие указы глава государства подписал 21 февраля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Генерал-майор Игорь Король назначен первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил. Он освобожден от должности заместителя начальника Генштаба по боевому управлению.

Начальником управления территориальной обороны - заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил назначен генерал-майор Руслан Косыгин. На ранее занимаемую им должность начальника штаба - первого заместителя командующего войсками Западного оперативного командования Вооруженных Сил назначен полковник Владимир Куприянюк.

На пост командующего войсками Западного оперативного командования Вооруженных Сил назначен полковник Виктор Гулевич.-0-