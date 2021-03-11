11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко произвел назначения в руководстве Вооруженных Сил и Министерства обороны, передает корреспондент БЕЛТА.
Виктор Гулевич назначен начальником Генерального штаба Вооруженных Сил - первым заместителем министра обороны. До этого он был командующим войсками Западного оперативного командования Вооруженных Сил.
Этот пост теперь займет Игорь Демиденко, прежде - начальник штаба - первый заместитель командующего войсками Северо-западного оперативного командования Вооруженных Сил.
Андрей Жук с должности командующего войсками Северо-западного оперативного командования Вооруженных Сил назначен на пост заместителя министра обороны Беларуси.
В свою очередь Северо-западное оперативное командование теперь возглавил Александр Науменко, который до настоящего времени руководил Минским суворовским военным училищем.-0-