Лукашенко прокомментировал разговоры о неизбежности войны

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на заседании-совещании с Национальной академией наук прокомментировал разговоры о якобы неизбежности войны, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства обратил внимание, что в последнее время много разговоров о якобы неизбежности войны, которые наверняка настораживают многих людей.

"Я хочу, чтобы вы понимали меня не только как Президента, но и как человека, отвечающего за Вооруженные Силы. Никакой войнушки ни я, никто из наших генералов и военноначальников не хотел бы", - подчеркнул он.

Однако это не означает, что нужно бездействовать, тем более когда перед глазами есть пример начала Великой Отечественной войны, и это хорошо помнят люди старшего поколения. Ведь тогда, в первые дни войны, фашисты быстро прорвались на территорию Беларуси, прошли по ней торжественным маршем. "Буквально за несколько дней. Бомбили Минск, и Беларусь была поставлена на колени. Мы все говорим о героизме, но забываем о тех ошибках, которые были допущены", - отметил глава государства.

Или другой пример - фортификационное сооружение "Линия Сталина", которое в начале Великой Отечественной войны не использовали. "По этой основной дороге на Минск невозможно было пройти технике фашистов - все было пристреляно, каждый метр. И сколько выстрелов было сделано в том пункте "Линии Сталина"? Ноль", - напомнил белорусский лидер.

"Мы самоуспокоились, все было хорошо. Сейчас мы говорим, что хотели время потянуть, отсрочить, подготовиться к войне. Мы, наверное, всегда были к чему-то не готовы. А надо было держать ухо востро. Я исхожу из того, что этих ошибок мы не должны повторить. И для того, чтобы нас понимали, а может, и боялись, мы должны это демонстрировать", - подчеркнул белорусский лидер.

По его словам, пример того, насколько решительно Беларусь готова действовать, был продемонстрирован в 2020 году в период избирательной кампании и после ее завершения: "Мне пришлось поднять пол-армии и бросить на запад (западное направление Беларуси. - Прим. БЕЛТА). То, что было здесь, внутри, и мы плачемся "ах", "ох" - это цветочки. Ягодки были там. И если бы мы вовремя не перекрыли направления их действий желаемых, может быть, и ситуация бы по-другому разворачивалась", - обратил внимание Президент.

"Мы должны быть готовы к любому развитию событий, - заявил Александр Лукашенко. - Поймите: дело же не в нас. Как и тогда, и в Отечественную войну 1812 года, в Первую мировую, Великую Отечественную войну… Грубо говоря, мы никому не нужны. Вы знаете, что им надо".-0-