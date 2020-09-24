Лукашенко прокомментировал упреки от некоторых стран по поводу "тайной" инаугурации

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с послом Китая в Беларуси Цуй Цимином прокомментировал упреки со стороны некоторых стран по поводу "тайной" инаугурации главы белорусского государства, которая прошла накануне, передает корреспондент БЕЛТА.

О белорусской нации, приоритетах и своей главной задаче - Лукашенко вступил в должность Президента Беларуси Александр Лукашенко 23 сентября вступил в должность Президента Беларуси. Его инаугурация состоялась в зале торжественных церемоний Дворца Независимости. Александр Лукашенко, положив правую руку на Конституцию, произнес присягу на белорусском языке.

Глава государства отметил неконструктивную позицию, которую занимают отдельные государства в отношении Беларуси. "Особенно, что удивительно, соседи. Соседи от бога, их не выбирают, и мы обречены жить вместе, дружить. Но оказывается, что не всегда так. Соседние государства, особенно Польша, вы знаете, какую позицию заняли, - сказал он. - Даже по вчерашней инаугурации какая-то не то обида, не то претензии, что мы не сообщили полякам, литовцам, украинцам, чехам или еще кому-то, что будем проводить это мероприятие".

"Ну, по-моему, по законам Беларуси мы никого не должны из западных государств и вообще кого-то предупреждать. Это внутреннее дело нашей страны. И критика только одна: не то тайна, не то таинство. Знаете, на инаугурацию были приглашены около 2 тыс. человек вместе с военными. И в тайне это сохранить практически невозможно", - заметил белорусский лидер.

"Но если они об этом не знали, так а где же их разведка, где же ЦРУшники, немецкая разведка? Поляки здесь пешком ходят тысячами. Они куда смотрели? Поэтому пускай у разведчиков своих спросят, чего же они им не доложили. А вообще, вы посмотрите их Telegram-каналы. Накануне они сообщали о том, что 23-го будет инаугурация, они же об этом писали. Поэтому ну вот хоть к чему-то, но надо прицепиться", - подчеркнул глава государства.

Он отметил, что вступление в должность Президента может критиковаться, только если это мероприятие не проведено по закону. "У нас, по-моему, все законодательные нормы были соблюдены. Кому надо было знать об этом, они знали. Потому что и тренировки, и подготовка - это же определенное время занимает, - сказал Александр Лукашенко. - А то, что мы умеем проводить мероприятия, так надо это отметить, что белорусы умеют проводить мероприятия. В следующий раз мы будем стараться наших соседей предупредить, я имею в виду поляков и литовцев, о каких-то крупных мероприятиях".

Цуй Цимин и Александр Лукашенко

Президент в беседе с послом пояснил, что на этом конкретном небольшом примере хотел продемонстрировать отношение западных стран к суверенитету и независимости Беларуси. "Кричат о том, что они что-то не признают у нас. Вы знаете, мы никого и не просили признавать или не признавать наши выборы, признавать легитимность вновь избранного Президента или не признавать. Главное, чтобы это соответствовало Конституции нашей страны. И если они видят несоответствия, лучше об этом пусть скажут", - отметил Александр Лукашенко.

"Ну а что касается вчерашнего мероприятия, то вы, наверное, не могли не заметить, что кортеж Президента нетрадиционно следовал по всему городу. Мы как чувствовали, что нас могут упрекнуть в какой-то конспирологии. Мы проехали по всему городу, люди это видели. Поэтому никакой тайны нет. И я не придаю инаугурации нынешнего Президента, это не первая моя инаугурация, какого-то такого великого фантомного значения. Обычная рабочая ситуация, - заметил белорусский лидер. - Но почему они это делают? Они это делают для того, чтобы подогреть протестное так называемое настроение. Чтобы больше вывалило на улицу людей, как обычно в субботу, воскресенье. Вот для чего им это надо. Мы это понимаем и к этому готовы".-0-