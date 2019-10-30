Лукашенко: проведение переписи населения нужно в том числе для планирования следующей пятилетки

30 октября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Проведение переписи населения нужно в том числе для планирования следующей пятилетки. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы должны пройти эту перепись, знать, сколько у нас населения, какова структура, качественный состав населения. Для того чтобы дальше работать, выстраивать политику. Мы скоро начнем планировать новую пятилетку и должны знать, что у нас с населением творится, какой уровень жизни людей, чтобы на будущее планировать, сколько жилья строить, кому (многодетные - немногодетные семьи)", - сказал Александр Лукашенко.

В вопросе главе государства по поводу переписи населения журналисты отметили болезненную реакцию со стороны некоторых людей и ресурсов, вплоть до призывов бойкотировать перепись.

"Истоки этой неадекватности в умах неадекватных людей. Мы часто говорим (это ваши фразы, я их заимствовал у вас): им что ни сделай, все плохо. Есть у нас несколько тысяч таких людей", - считает Президент.

Что касается опасений, что куда-то попадут какие-то личные данные, Александр Лукашенко отметил, что даже он, будучи Президентом, не боится этого и прошел перепись. Тем более что о нем и так абсолютно все известно. "Какой там страх? При переписи в карман не лезут, копейки или рубли не считают. Поэтому, каких данных там можно бояться? Надуманность какая-то: не будет пользы от этого или не прозрачна перепись... С одной стороны, говорят, чтобы данные куда-то не попали, а тут, что это не прозрачно и сравнивают с выборами. Полный абсурд, - заметил глава государства. - Думаю, это такая мелочь, на которую не надо обращать внимания".-0-