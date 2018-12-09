Лукашенко проведет переговоры с Президентом Судана, который совершит визит в Беларусь

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 декабря проведет переговоры с Президентом Судана Омаром Хасаном Ахмедом аль-Баширом, который будет находиться в Республике Беларусь с официальным визитом. Об этом сообщили БЕЛТА в
Главы государств подробно обсудят ход реализации прежних договоренностей, достигнутых во время визита белорусского лидера в Хартум в январе 2017 года, а также последующих белорусско-суданских контактов на других уровнях. В центре внимания будут и наиболее перспективные направления дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества. В том числе в сферах промышленной кооперации, сельского хозяйства, энергетики, добычи полезных ископаемых, в гуманитарной области.
На переговорах, которые пройдут во Дворце Независимости в узком и расширенном составах, также будут подниматься вопросы политического взаимодействия между Беларусью и Суданом. Президенты обсудят международную проблематику.
Ожидается, что Александр Лукашенко и Омар Хасан Ахмед аль-Башир по итогам переговоров примут совместное заявление. В их присутствии стороны подпишут ряд международных документов о сотрудничестве в различных областях.
Программой официального визита суданского лидера запланированы и другие мероприятия. Он примет участие в церемонии официального открытия посольства Судана, встретится с высокими должностными лицами.-0-
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