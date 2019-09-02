Лукашенко провел для старшеклассников первый урок

2 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, посещая школу-новостройку в Минске, провел для старшеклассников первый урок, передает корреспондент БЕЛТА.

Тема первого урока, как и в других школах страны, - "Занiмай, Беларусь маладая мая, свой пачэсны пасад мiж народамi!". Он посвящен тому, как ученики видят настоящее и будущее государства, свое участие в его развитии.

Александр Лукашенко зашел в один из классов и присоединился к учебному процессу, вызвал нескольких учеников к доске, чтобы обменяться мнениями. Речь шла об учебе в школе, выборе будущей профессии, занятиях спортом, вопросах экологии и многом другом.

Президент ознакомился с возможностями новой школы №93 в Минске. В частности, главе государства продемонстрировали ассортимент блюд школьного питания. Александр Лукашенко обратил внимание, что выбор должен делаться в пользу белорусской кухни и отечественных продуктов. При этом питание всех детей должно быть организовано на должном уровне и равных условиях.

/Будет дополнено/.-0-