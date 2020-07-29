Лукашенко провел рабочую встречу с председателем КГК

29 июля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел рабочую встречу с председателем Комитета государственного контроля Иваном Тертелем, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко обозначил два вопроса. Первый - состояние дел в Комитете госконтроля. Он попросил Ивана Тертеля, который недавно был назначен главой КГК, кратко доложить на этот счет. "Думаю, за это время вы уже разобрались со структурой там и с кадрами познакомились. Ваши впечатления в связи с этим?" - поинтересовался глава государства.

Второй вопрос связан с дополнительным поручением. "У нас руководитель КГК всегда отвечал за Витебскую область, ну и лес (лесная отрасль. - Прим. БЕЛТА) у него был. Думаю, это вам все близко, - сказал Президент. - Поэтому я хотел бы, чтобы вы поехали в Витебскую область, разобрались там в ситуации и были уполномоченным Президента по этому региону".

"Я знаю, вы, занимаясь в Комитете госбезопасности вопросами поставок нефти и прочим, часто бывали в Новополоцке, знаете Витебскую область. По крайней мере, мне многие об этом говорят. Разберетесь. Но я очень надеюсь, что ваша работа будет эффективной не только на посту председателя комитета, но и уполномоченного главы государства в Витебской области", - добавил белорусский лидер.

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