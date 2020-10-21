21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит совещание по актуальным вопросам, передает корреспондент БЕЛТА.

На мероприятие приглашены руководители правительства, Национального собрания, Верховного суда, Администрации Президента, областей и города Минска, силовых ведомств, Министерства здравоохранения.

Глава государства отметил, что предстоит обсудить три блока вопросов: экономика и финансы, политическая сфера, общественная безопасность.

"Традиционно сегодня у нас совещание по актуальным текущим вопросам. Три блока проблем или вопросов, которые мы должны рассмотреть. Блок экономики и финансов, по которому доложит премьер-министр и присутствующие желающие выступить. Блок политики, по которому выступит глава Администрации, те, кто захочет по этому вопросу высказать свое мнение или поднять какой-то вопрос, сделают это. Третья группа вопросов касается общественной безопасности, здесь присутствуют представители всех силовых структур, начнем с Вакульчика (государственный секретарь Совета Безопасности Валерий Вакульчик. - Прим. БЕЛТА), и дополнят желающие руководители силовых структур", - очертил тематику совещания Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко

Он также отметил, что может быть обсуждена и проблематика вне названных блоков. "Как я понимаю, правительство вчера рассмотрело, возможно, и приняло решение по перспективам развития на будущий год и бюджету будущего года. А значит, мы еще встретимся, возможно, в ноябре, после ноябрьских праздников, и уже более детально рассмотрим перспективу будущего года. А в декабре, я полагаю, мы вернемся к вопросам подготовки Всебелорусского народного собрания, где определим задачи развития нашей страны на пятилетку. И там рассмотрим уже глобальные вопросы развития нашего государства", - сказал Президент.-0-