Лукашенко проводит встречу с Додоном

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня проводит встречу с председателем партии социалистов Республики Молдова, экс-президентом этой страны Игорем Додоном, сообщает БЕЛТА.

Telegram-канал "Пул Первого" уточняет, что встреча проходит за городом. Опубликованы несколько совместных фотографий белорусского лидера с Игорем Додоном.

Примечательно, что с 5 по 7 мая проходит визит делегации парламента Молдовы в Беларусь. Запланированы встречи в Национальном собрании и правительстве. Состоится также официальное открытие бюста-памятника молдавскому воину, Герою Советского Союза Иону Солтысу, установленного в Минске на пересечении улиц Солтыса и Ваупшасова. Делегация также посетит мемориальный комплекс "Хатынь", примет участие в закладке капсулы с землей с мест захоронения молдавских воинов, погибших при освобождении Беларуси, в крипте Храма-памятника в честь Всех Святых.

В 2020 году товарооборот Беларуси и Молдовы составил $204,1 млн, сократившись на фоне пандемии на 9,4% по сравнению с 2019 годом. Сальдо положительное - $61,1 млн. В январе - феврале 2021-го товарообмен вырос до $33,8 млн, что составило 123,5% к уровню аналогичного периода 2020 года. Основные экспортные позиции - нефтепродукты, троллейбусы, тракторы, лекарственные средства, стекловолокно, плиты и пленки из пластмасс. Из Молдовы импортируются виноградные вина, крепкие спиртные напитки, кукуруза, свежие и консервированные фрукты и овощи, ковры и напольные покрытия.

В Беларуси действуют 23 предприятия с молдавским капиталом, в том числе 7 совместных и 16 иностранных организаций. В Молдове работают более 60 представительств, субъектов ТПС и дистрибьюторов белорусских предприятий, 3 сборочных производства (собираются троллейбусы "Белкоммунмаш", тракторы Сморгонского агрегатного завода и Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов).-0-