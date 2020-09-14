Лукашенко - Путину: вы поступили очень порядочно, по-человечески

14 сентября, Сочи /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поблагодарил российскую сторону и лично Президента России Владимира Путина за поддержку в поствыборный период. Соответствующие заявления он сделал на переговорах в Сочи, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава белорусского государства отметил, что в своем вступительном слове российский лидер откровенно и достаточно полно затронул вопросы нынешней встречи в Сочи. "Это правильно. Потому что как никогда раньше - я в силу определенных обстоятельств очень тщательно отслеживаю сейчас публикации в разных СМИ - столько конспирологического было накануне нашей встречи… Поэтому все, что вы сказали, очень важно. И оно, в общем, отвечает на все те вызовы и настроения в СМИ".

"Прежде всего хочу вас поблагодарить. Это естественно, все это прекрасно понимают. Поблагодарить не за то, что мы исполняем договоры. Это естественно. Вы поступили очень порядочно, по-человечески. Поэтому я лично вас благодарю и всех тех россиян, кто был причастен к тому, чтобы поддержать нас в это поствыборное время", - сказал Александр Лукашенко.

Он пообещал подробно рассказать Владимиру Путину о том, что происходило. "Оно, конечно, не так видится на самом деле, как это демонстрируют в СМИ. Вы человек опытный, не хуже меня знаете, как можно показать, рассказать и так далее, - заметил белорусский лидер. - И потом, в наше время информационных противостояний и войн вы знаете, как это преподносится. Поэтому я вас подробно проинформирую о том, что происходит на самом деле, даже не в Беларуси, а в Минске".

Александр Лукашенко подчеркнул, что друг познается в беде. "Я это искренне говорю. Это нам урок - не только Беларуси и России, но и нашим постсоветским республикам. Об этом мы будем еще говорить на встрече ЕАЭС, ОДКБ, да и в рамках СНГ есть о чем поговорить. Думаю, вам интересно будет мое заявление в этих структурах, - сказал Президент. - Как мы с вами по телефону разговаривали еще в начале этих событий в Беларуси, что уроки надо извлекать из всех событий. И для нас тоже очень серьезный урок, который мы с вами, надеюсь, выдержали".

"Мы действительно по договору ОДКБ шли ровно и, учитывая отношения между братскими народами, фактически одним народом, мы так и поступили. Не воевали, не стреляли, не бросались даже палками. Но продемонстрировали свою решимость. Что если там, за пределами белорусских границ, кому-то хочется почесать руки, мы можем почесать в любой момент. И что мне очень приятно, я вам очень за это благодарен, - вы продемонстрировали, что белорусские границы - это границы Союзного государства. И никому не позволено бряцать там оружием", - заявил Александр Лукашенко.

Президент также отметил, что при создании и развитии договора о Союзном государстве стороны шли планомерно, постепенно. "Наши государства и наши народы всегда будут дружественными", - уверен белорусский лидер.-0-