Лукашенко: расходы бюджета на социальный блок существенно увеличены

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Социальный блок расходов консолидированного бюджета в 2022 году существенно прирос. Об этом заявил глава государства Александр Лукашенко сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.
В соответствии с принципами справедливости, ответственности и заботы в Беларуси реализуется широкий пакет социальных мер и гарантий. "Это бесплатные образование и здравоохранение, пенсионное обеспечение, поддержка уязвимых категорий населения, пособия при рождении и воспитании детей. Беларусь входит в 50 лучших стран по показателям эффективности национальных систем здравоохранения, опережая США и Россию. Находится в числе 25 лучших стран в рейтинге комфортных условий для материнства", - констатировал глава государства.
"Мама, воспитывающая первенца, только социальных выплат получает на сумму до Br12 тыс. в год, второго и последующих детей - более Br15 тыс. Ежегодно на данные цели из государственного бюджета направляется более Br2 млрд. Добавьте к этому бесплатное медицинское сопровождение, обеспечение лекарствами детей до трех лет", - отметил Александр Лукашенко.
Программой семейного капитала с 2015 года воспользовались более 107 тыс. многодетных семей, а их количество за последние 10 лет увеличилось вдвое.
"Государство берет на себя значительную часть расходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства: капитальный ремонт жилищного фонда, благоустройство дворовых территорий, текущий ремонт дорог, парков, скверов. Субсидируются расходы на проезд в общественном транспорте. Например, по Минску - в размере более 50% от его полной стоимости", - обратил внимание Президент.-0-