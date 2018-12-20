Лукашенко раскритиковал темпы развития городов-спутников Минска

20 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает недостаточными темпы реализации программы по развитию городов-спутников Минска. Об этом он заявил сегодня на совещании с активом столицы, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства напомнил, что несколько лет назад было решено, что опорные точки минской агломерации должны смещаться в сторону городов-спутников - Дзержинска, Заславля, Логойска, Смолевичей, Фаниполя и Руденска. "Однако с 2012 года дело не продвинулось дальше одного сданного дома в Смолевичах, - констатировал он. - Оно и не сдвинется, если государственная программа по выносу производственных объектов провалена. А ведь перенос запланированных 12 предприятий (например, "Белорусские обои", обувная фабрика "Луч", Минский завод отопительного оборудования и прочие) привлек бы в регионы рабочую силу", - констатировал Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание на то, что недостаточно развито быстрое и недорогое транспортное сообщение с городами-спутниками: "Вы никогда не уговорите человека туда переехать, если он будет тратить на дорогу от дома до работы больше одного часа".

"Как и когда Мингорисполком планирует строительство новой магистрали Минск-Национальный аэропорт, а также линии скоростного трамвая, который будет обеспечивать быструю доставку пассажиров? Города-спутники, индустриальный парк - это векторы развития и разгрузки столицы", - подчеркнул белорусский лидер.

Он поинтересовался у нового руководства столицы, как видится решение этих вопросов с учетом установленного порога в 2 млн человек. "Перешагнуть его нельзя. Это не прихоть, а условие комфортной жизни людей, - заметил Президент. - Плотность населения в Минске и так выше, чем в Варшаве, Берлине, Киеве, Риге, Вильнюсе и иных столицах. Проблему перенаселения можно решить только в увязке с вопросами экономического развития города".

В этой связи Александр Лукашенко отметил, что за 8 лет экономика города приросла чуть более чем на 20%, однако это не может быть поводом для гордости. "С одной стороны, валовой региональный продукт столицы на 70% формируется в сфере услуг, торговле и финансах. С другой - он пока еще ресурсоемкий, а промышленные предприятия отстают от требований современного рынка и экологических норм. Средний показатель рентабельности не способен достичь двузначной цифры и колеблется около нее", - сказал глава государства.-0-