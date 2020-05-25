Лукашенко рассчитывает на быстрое восстановление экономики Беларуси после открытия мировых рынков

25 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко видит возможность скорого восстановления в национальной экономике после падения, вызванного закрытием стран и мировых рынков в условиях пандемии. Об этом он заявил сегодня на совещании в Минске по актуальным социально-экономическим и политическим вопросам, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что в последнее время основное внимание уделялось экономике и лечению людей в связи с пандемией. "В связи с той истерией, которая развернулась в СМИ, наложила жесточайший отпечаток на людей и через людей на экономику, главами государств всей планеты были приняты серьезные решения о закрытии стран (читай - закрытии экономики)", - констатировал Александр Лукашенко.

Соответствующая обстановка, в том числе у основных партнеров Беларуси, не могла не сказаться и на экономическом развитии ее самой. "Экономика у нас экспортно ориентированная. Поэтому произошло определенное падение экономики, хотя приемлемое для нас падение. Терпимо, - заявил белорусский лидер. - Это говорит о том, что если открытие стран будет более интенсивным, чем сейчас (а процесс уже начался, его уже никто не остановит, потому что люди возмутились, они не хотят сидеть в изоляции), то мы сможем быстро восстановить свою экономику".

Более того, глава государства отметил, что даже в нынешней ситуации многие отрасли, такие как сельское хозяйство, строительство, IT-сектор и ряд других, дают приличный прирост. "Вопрос будет с промышленностью. Потому что не могли купить комплектующих (все, что было, мы израсходовали). И, естественно, продать не могли свою продукцию. Но заготовлено немало готовой продукции, которая уже начала распродаваться. Это хороший сигнал на будущее", - считает глава государства.

"Поэтому мы не могли забыть об экономике. Но, естественно, мы переживали за то, как будут складываться дела с лечением разного рода заболеваний, связанных с коронавирусом", - добавил Президент.

На совещание были приглашены глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова, Управляющий делами Президента Беларуси Виктор Шейман и председатель ФПБ Михаил Орда.-0-

Лукашенко отмечает постепенное улучшение эпидситуации, но призывает не расслабляться Александр Лукашенко отметил стабилизацию заболеваемости и даже некоторое снижение в Минской области.

Мы просто берегли людей - Лукашенко сравнил влияние пандемии с ситуацией середины 1990-х Александр Лукашенко подчеркнул, что считает нынешние времена тяжелыми даже не по причине пандемии и распространения болезни, а потому, что со всех сторон в этой ситуации оказывалось сильное давление.

"Мы сдаем экзамен народу" - Лукашенко поручил проанализировать вопросы, с которыми обращаются люди при сборе подписей "Мы сдаем экзамен. Экзамен народу. И не только я. Но все мы, вся государственная система власти. И мы должны показать свою способность управлять государством. Люди должны сделать соответствующие выводы", - отметил Александр Лукашенко.