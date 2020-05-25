Лукашенко рассчитывает на быстрое восстановление экономики Беларуси после открытия мировых рынков

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 25 мая 2020
Минск Переменная облачность +14°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:59 Проведение сбора в "Раубичах" позволяет поддерживать спортивную форму - Недосеков Спорт
13:59 Имиджевая комната МЧС появится в санатории в Могилевском районе Регионы
13:54 Аграрии Могилевской области планируют заготовить около 1,125 млн т кормовых единиц Регионы
13:48 Мы просто берегли людей - Лукашенко сравнил влияние пандемии с ситуацией середины 1990-х Президент
13:47 Возле Лиды отец и сын разобрали часть железнодорожного полотна Происшествия
13:46 Республиканский конкурс WorldSkils Belarus-2020 пройдет 15-18 сентября Общество
13:40 "Мы сдаем экзамен народу" - Лукашенко поручил проанализировать вопросы, с которыми обращаются люди при сборе подписей Президент
13:28 Банк ВТБ (Беларусь) улучшил условия по онлайн-депозиту для малого бизнеса Экономика
13:24 Дикун: студенческие отряды формируют навыки профессиональной работы в команде Общество
13:15 Доллар и российский рубль на торгах 25 мая подорожали, евро подешевел Экономика
13:11 В Лиде легковушка влетела в столб и дерево: водителя выбросило из салона Происшествия
13:10 Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей будет давать займы малому бизнесу под 4,5% годовых Экономика
13:07 Аттестаты выпускникам школ Витебской области вручат на свежем воздухе Регионы
13:04 Предъявлено обвинение мужчине, захватившему отделение банка в центре Москвы В мире
12:54 Киево-Печерская лавра вновь открылась для прихожан В мире
12:50 Два новых месторождения нефти открыты в Беларуси Экономика
12:42 Лукашенко отмечает постепенное улучшение эпидситуации, но призывает не расслабляться Президент
12:17 Пожароопасная обстановка в лесах стабилизировалась - Минлесхоз Общество
12:11 "Минскэнерго" за последние четыре года установило более 500 тыс. умных счетчиков Регионы
12:03 Летом будут работать 27 студенческих отрядов БГПУ Общество
12:03 Программу социально-экономического развития до 2025 года подготовят с участием экспертов и бизнеса Экономика
12:02 Пограничники задержали белоруса, возвращавшегося из Украины через лес Происшествия
12:02 На БелАЭС завершили приемку ядерного топлива для первого блока Экономика
11:59 Бульбафэст и чемпионат смелых - "Зубренок" готовится к летней оздоровительной кампании Общество
11:59 Лукашенко рассчитывает на быстрое восстановление экономики Беларуси после открытия мировых рынков Президент
11:54 Дождливая погода и до +22°С ожидается в Беларуси на этой неделе Общество
11:53 Таксист сбил мужчину в Волковыске Происшествия
11:48 Два человека погибли при пожаре квартиры в Борисовском районе Происшествия
11:47 У российских ученых, протестировавших на себе вакцину от COVID-19, выработались антитела В мире
11:42 "Белорусская энциклопедия" выпустила книгу о Михале Клеофасе Огинском Культура
Все новости
Все новости
Президент
25 мая 2020, 11:59

Лукашенко рассчитывает на быстрое восстановление экономики Беларуси после открытия мировых рынков

Во время совещания
Во время совещания

25 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко видит возможность скорого восстановления в национальной экономике после падения, вызванного закрытием стран и мировых рынков в условиях пандемии. Об этом он заявил сегодня на совещании в Минске по актуальным социально-экономическим и политическим вопросам, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что в последнее время основное внимание уделялось экономике и лечению людей в связи с пандемией. "В связи с той истерией, которая развернулась в СМИ, наложила жесточайший отпечаток на людей и через людей на экономику, главами государств всей планеты были приняты серьезные решения о закрытии стран (читай - закрытии экономики)", - констатировал Александр Лукашенко.

Соответствующая обстановка, в том числе у основных партнеров Беларуси, не могла не сказаться и на экономическом развитии ее самой. "Экономика у нас экспортно ориентированная. Поэтому произошло определенное падение экономики, хотя приемлемое для нас падение. Терпимо, - заявил белорусский лидер. - Это говорит о том, что если открытие стран будет более интенсивным, чем сейчас (а процесс уже начался, его уже никто не остановит, потому что люди возмутились, они не хотят сидеть в изоляции), то мы сможем быстро восстановить свою экономику".

Более того, глава государства отметил, что даже в нынешней ситуации многие отрасли, такие как сельское хозяйство, строительство, IT-сектор и ряд других, дают приличный прирост. "Вопрос будет с промышленностью. Потому что не могли купить комплектующих (все, что было, мы израсходовали). И, естественно, продать не могли свою продукцию. Но заготовлено немало готовой продукции, которая уже начала распродаваться. Это хороший сигнал на будущее", - считает глава государства.

"Поэтому мы не могли забыть об экономике. Но, естественно, мы переживали за то, как будут складываться дела с лечением разного рода заболеваний, связанных с коронавирусом", - добавил Президент.

На совещание были приглашены глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова, Управляющий делами Президента Беларуси Виктор Шейман и председатель ФПБ Михаил Орда.-0-

Лукашенко отмечает постепенное улучшение эпидситуации, но призывает не расслаблятьсяЛукашенко отмечает постепенное улучшение эпидситуации, но призывает не расслабляться
Александр Лукашенко отметил стабилизацию заболеваемости и даже некоторое снижение в Минской области.

Мы просто берегли людей - Лукашенко сравнил влияние пандемии с ситуацией середины 1990-хМы просто берегли людей - Лукашенко сравнил влияние пандемии с ситуацией середины 1990-х
Александр Лукашенко подчеркнул, что считает нынешние времена тяжелыми даже не по причине пандемии и распространения болезни, а потому, что со всех сторон в этой ситуации оказывалось сильное давление.

"Мы сдаем экзамен народу" - Лукашенко поручил проанализировать вопросы, с которыми обращаются люди при сборе подписей"Мы сдаем экзамен народу" - Лукашенко поручил проанализировать вопросы, с которыми обращаются люди при сборе подписей
"Мы сдаем экзамен. Экзамен народу. И не только я. Но все мы, вся государственная система власти. И мы должны показать свою способность управлять государством. Люди должны сделать соответствующие выводы", - отметил Александр Лукашенко.

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь Лукашенко совещание
Новости рубрики Президент
Во время совещания Мы просто берегли людей - Лукашенко сравнил влияние пандемии с ситуацией середины 1990-х
Во время совещания "Мы сдаем экзамен народу" - Лукашенко поручил проанализировать вопросы, с которыми обращаются люди при сборе подписей
Фото из архива Лукашенко отмечает постепенное улучшение эпидситуации, но призывает не расслабляться
Фото artfile.ru Беларусь заинтересована в более эффективном использовании потенциала сотрудничества с Иорданией
Александр Лукашенко и Патриарх Кирилл. Фото из архива Лукашенко поздравил Патриарха Кирилла с днем тезоименитства
Фото Синьхуа - БЕЛТА Лукашенко выразил соболезнования в связи с крушением пассажирского самолета в Пакистане
Главное
Во время совещания Лукашенко рассчитывает на быстрое восстановление экономики Беларуси после открытия мировых рынков
Лукашенко отмечает постепенное улучшение эпидситуации, но призывает не расслабляться
В Беларуси выздоровели и выписаны 14 155 пациентов с COVID-19
"Ницца": невероятный спрос! В комплексе "Минск Мир" стартовали продажи квартир в новом доме!
Топ-новости
"Мы сдаем экзамен народу" - Лукашенко поручил проанализировать вопросы, с которыми обращаются люди при сборе подписей
Два новых месторождения нефти открыты в Беларуси
На БелАЭС завершили приемку ядерного топлива для первого блока
Пожароопасная обстановка в лесах стабилизировалась - Минлесхоз
Программу социально-экономического развития до 2025 года подготовят с участием экспертов и бизнеса
Акция "Внимание - дети!": водители должны ездить с включенным ближним светом фар
Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей будет давать займы малому бизнесу под 4,5% годовых
Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 26 мая
Находящиеся в России белорусы имеют право на бесплатное лечение от коронавируса - посольство
Сев гречихи завершается в Беларуси
Электронную систему учета древесины тестируют в 11 лесхозах
Финал конкурса "Студент года" в БГПУ пройдет онлайн
Белорусские нефтяники на 30% превысили суточный рекорд бурения сибирских недр
Бульбафэст и чемпионат смелых - "Зубренок" готовится к летней оздоровительной кампании
Нацбанк рассказал, какие поддельные деньги чаще всего находят в Беларуси
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Летнее оздоровление и отдых детей
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.