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27 августа 2020, 07:26

Лукашенко рассчитывает на наращивание многопланового сотрудничества с Молдовой

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Молдовы Игоря Додона и народ этой страны с Днем независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"На протяжении многих лет Беларусь и Молдову связывают дружба и взаимовыгодное партнерство, общие подходы к вопросам формирования справедливого миропорядка, предсказуемой и недискриминационной торгово-экономической политики", - говорится в поздравлении.

Глава государства выразил убеждение, что особое внимание Игоря Додона к развитию белорусско-молдавских отношений будет и далее способствовать наращиванию многопланового двустороннего сотрудничества, последовательной реализации совместных проектов в различных сферах на благо народов обеих стран.-0-

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