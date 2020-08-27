Лукашенко рассчитывает на наращивание многопланового сотрудничества с Молдовой

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Молдовы Игоря Додона и народ этой страны с Днем независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"На протяжении многих лет Беларусь и Молдову связывают дружба и взаимовыгодное партнерство, общие подходы к вопросам формирования справедливого миропорядка, предсказуемой и недискриминационной торгово-экономической политики", - говорится в поздравлении.

Глава государства выразил убеждение, что особое внимание Игоря Додона к развитию белорусско-молдавских отношений будет и далее способствовать наращиванию многопланового двустороннего сотрудничества, последовательной реализации совместных проектов в различных сферах на благо народов обеих стран.-0-