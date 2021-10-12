Лукашенко рассчитывает на развитие сотрудничества с Испанией в перспективных отраслях

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Короля Испании Филиппа VI и жителей этой страны с Днем испанской нации. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Подобные праздники отмечаются подъемом патриотизма, гордости за Родину, ее историю, культуру, выдающихся деятелей. Именно любовь к своей стране, вера в силу единства нации, преданность завещанным предками ценностям являются духовной основой существования каждого народа", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко выразил благодарность Филиппу VI за многолетнюю помощь в оздоровлении на территории гостеприимной Испании белорусских детей, пострадавших от последствий аварии на Чернобыльской АЭС. "Искренне надеюсь на возможность развития сотрудничества в этом, а также в других направлениях, где мы уже добились немалых успехов", - отметил глава государства.-0-