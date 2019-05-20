Лукашенко рассчитывает на существенное расширение сотрудничества с Камеруном

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Камеруна Поля Бийя с Национальным днем Республики Камерун. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства подчеркнул заинтересованность в развитии белорусско-камерунских отношений во всех отраслях.

"Убежден, что благодаря совместным усилиям мы сможем укрепить дружественные двусторонние связи и существенно расширить взаимовыгодное сотрудничество", - говорится в поздравлении.-0-