Лукашенко рассчитывает на существенное расширение сотрудничества с Камеруном

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Камеруна Поля Бийя с Национальным днем Республики Камерун. Об этом БЕЛТА сообщили в
Глава государства подчеркнул заинтересованность в развитии белорусско-камерунских отношений во всех отраслях.
"Убежден, что благодаря совместным усилиям мы сможем укрепить дружественные двусторонние связи и существенно расширить взаимовыгодное сотрудничество", - говорится в поздравлении.-0-
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