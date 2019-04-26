26 апреля, Пекин /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает на значительное развитие сотрудничества Беларуси с Сербией в ближайшие годы. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня в Пекине на встрече с Президентом Сербии Александром Вучичем, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наша экономика начинает подтягиваться поближе к политике (речь о хороших двусторонних отношениях на политическом уровне. - Прим. БЕЛТА). Думаю, что в ближайшие 2-3 года мы сможем значительно ускорить сотрудничество в направлении сближения по всем интересующим нас вопросам", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко в частности анонсировал свой визит в Сербию. В настоящее время ведется работа по его наполнению. "Думаю, что во время нашей встречи и моего визита к вам в Сербию мы очень серьезно обсудим направления нашего сотрудничества, чтобы нам было что сказать людям и в Сербии, и в Беларуси", - отметил белорусский лидер.

"Хоть вдалеке от родины, Сербии и Беларуси, но нам удалось встретиться и обменяться мнениями по некоторым вопросам. Что касается политических вопросов, проблем у нас практически никаких нет. Мы придерживаемся одинаковых взглядов на международную повестку. Что касается торгово-экономической составляющей наших отношений, в прошлом году у нас определенный спад товарооборота, но в этом уже по первому кварталу прирост. Но все равно это не те объемы товарооборота, которые должны быть между дружественными странами и странами, обладающими таким потенциалом", - сказал Александр Лукашенко.

По словам Президента, в ходе его предстоящего визита в Сербию будут подниматься инвестиционные вопросы, создание и развитие совместных предприятий. "У нас процесс идет. Мы развиваем совместное производство у вас на базе МАЗа и тракторного завода. У нас есть возможности по работе в сельхозмашиностроении, также по созданию совместных производств и многим другим направлениям", - уверен белорусский лидер.

Александр Лукашенко также коснулся темы военно-технического сотрудничества, подчеркнув, что в этом плане нет каких-то закрытых или запрещенных тем: "Мы готовы с близкой и родной Сербией сотрудничать настолько, насколько это нужно Сербии и насколько мы можем оказать поддержку в развитии сербского ВПК и поставках соответствующей военной техники. Мы это не скрываем. Запрещенных тем здесь нет".

"Словом, по всем направлениям мы нащупываем вопросы, которые придадут дополнительный импульс нашему сотрудничеству. Я очень хочу, чтобы наша очередная встреча была значимой и вывела наше сотрудничество на более высокий уровень. Уверен, что мы с вами этого добьемся", - резюмировал белорусский лидер.

В свою очередь Александр Вучич согласился, что между странами действительно хорошие политические отношения, но надо дополнительно поработать над увеличением объема товарооборота, чему в том числе способствует создание совместных предприятий. "Мы абсолютно открыты по этому поводу, ожидаем вас в Белграде", - сказал он.

"Все, что вы сказали по поводу военно-технического сотрудничества, - это очень важно для нас. Большое спасибо за все, что вы уже сделали", - добавил Президент Сербии.

Он также подчеркнул, что в Сербии всегда рады сотрудничеству с дружественной Беларусью и готовы предпринимать в этом направлении практические шаги.

Между Беларусью и Сербией поддерживается диалог на высшем и высоком уровнях. Президент Беларуси посещал Сербию четыре раза (в 1998, 1999, 2009, 2014 годах). Состоялись также четыре визита лидеров Сербии в Беларусь (в 1996, 2013, 2015, 2017 годах). В настоящее время между странами действует более 40 двусторонних соглашений. В 2009 году подписано межправительственное соглашение о свободной торговле. В 2018 году товарооборот между Беларусью и Сербией составил $148 млн.-0-