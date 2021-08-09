Лукашенко рассказал, что его больше всего удивило, разочаровало и обрадовало в 2020-м

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко, отвечая на вопрос во время "Большого разговора с Президентом", рассказал, что его больше всего удивило, разочаровало и обрадовало в 2020 году, передает корреспондент БЕЛТА.

"Обрадовало то, что у них ничего не получилось, - сказал белорусский лидер. - Везде были не скажу - предатели, но очумевшие, обезумевшие. Думаю, их остались единицы".

В этой связи Александр Лукашенко упомянул свой визит в Большой театр и общение с творческим коллективом, часть которого в свое время выражала несогласие с действующей властью, но сейчас они продолжают работать.

"Меня больше всего радует, что люди наконец-то разобрались. Радует, что не было того массового предательства, которое могло быть, - среди силовых структур, среди государственных органов и так далее. Я отдаю себе отчет, что некоторые сидят под плинтусом до сих пор. Но мы их достанем. Я честно и открыто сказал: никто в государственной структуре работать не будет. Никто из предателей", - подчеркнул Президент. В то же время для тех, кто думает иначе, но хочет стране добра, дорога открыта, их голос будет услышан, заверил глава государства.

"Я рад, что все так закончилось. И, знаете, многие говорят: хорошо, что так произошло. Это была хорошая ревизия нашего общества. Мы увидели, что происходит на самом деле и кто чего стоит", - сказал белорусский лидер.

"Но это не значит, что мы будем или пеплом голову посыпать, или на кого-то наступать, или искать каких-то виновных и так далее. Мы этого делать не будем, - продолжил Президент. - Люди должны сами это осознать. Потому что если мы начнем ломать все подряд, попадут невинные люди. Мы можем обидеть большую группу людей, которые нейтрально мыслят или которые вообще наши сторонники. Но там, где мы обнаружим предательство и связанные с этим моменты, примем жесткие меры".

Рассуждая о разочарованиях за прошедший год, Александр Лукашенко отметил: "То, что не нужно, я уже выбросил из головы, и не могу сказать, что меня разочаровало. Могли бы государственные структуры и органы быть поактивнее и более самостоятельными, не ждать указаний. Потому что пришлось каждый день сидеть, как и силовикам, и управлять определенными моментами. Это люди должны делать на автомате".-0-