Лукашенко рассказал, что ситуация вынудила вместе с Россией отстроить общую защиту Союзного государства

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что сложившаяся ситуация вынудила вместе с Россией отстроить общую защиту Союзного государства. Об этом он заявил сегодня, выступая в Минске на женском форуме "За Беларусь", передает корреспондент БЕЛТА.

"Честно вам скажу, мы не знаем, что они выбросят дальше. Мы понимаем, что в их арсенале осталось совсем немного приемов, прежде чем развязать горячую войну. Поэтому мы вынуждены отвести войска с улиц, как я уже говорил, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с Запада, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной", - заявил глава государства.

"Я вынужден в последние дни вместе с Президентом России, министром обороны отстроить общую защиту Союзного государства. И мы активизировали давно запланированное военное учение, которое проходит сегодня на западе нашей страны – "Славянское братство - 2020". А также нами принято решение, чтобы провести эти учения в связи с острой ситуацией в два этапа. И второй этап будет посвящен вам - нашим женщинам", - добавил Президент.-0-