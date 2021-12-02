Лукашенко рассказал, как его сын Николай соревновался с Путиным в стрельбе

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как его сын Николай соревновался с Президентом России Владимиром Путиным в стрельбе из пистолета. Об этом он заявил в интервью генеральному директору международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, сообщает БЕЛТА.
"Он владеет. Недавно с Путиным соревнования проводил. Путин хорошо владеет оружием", - сказал Президент.
"Что, вместе стреляли?" - переспросил Дмитрий Киселев.
"Да, с Путиным вдвоем стояли на позиции, стреляли", - подтвердил Президент, уточнив, что стрельбу вели из пистолетов.
Александр Лукашенко признался, что пистолет - это для него самое тяжелое и нелюбимое оружие.
"Он (Николай. - Прим. БЕЛТА) владеет этим всем оружием, его тренируют каждую неделю по два раза и прочее. Притом всеми стрелковыми видами оружия. Кроме пока бронетехники (требует, чтобы я его отвез на полигон). Когда-нибудь отвезу, ладно", - добавил глава государства.-0-