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21 января 2022, 14:39

Лукашенко рассказал, как перенес омикрон: не очень себя чувствовал, но на лыжах бегал, дрова рубил

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
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21 января, Лунинец /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время общения с журналистами рассказал, как второй раз переболел COVID-19, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства признался, что при появлении первых симптомов болезни тест на наличие коронавируса не сдавал. Младший сын Николай предложил ему сделать экспресс-тест - он показал отрицательный результат. Однако на следующий день самочувствие ухудшилось.

"Думаю, надо мазок сдать - на 32-33 цикле. То есть это уже, считай, переболел и заразы нет, то есть уже заразить ты не можешь. Фактически на ногах перенес. Не очень хорошо себя чувствовал, но на лыжах бегал, дрова рубил, все делал, как раньше. Единственное, не играли в хоккей", - сказал Александр Лукашенко.

По словам Президента, в этот раз заболевание он перенес намного легче, чем в прошлый раз: "Это небо и земля. Мне было не очень хорошо, но я не мог не приехать на аэродром, не встретить своих "детей" - 250 человек, которых я послал в неизведанное (миротворческий контингент, вернувшийся из Казахстана. - Прим. БЕЛТА). Я не мог не вручить премии "За духовное возрождение", хотя уже были варианты, что я выступлю, уйду, а кто-то другой будет вручать. Я подумал: обидятся люди, некуда деваться. Рождество Христово - я храмы и тогда не закрывал (в начале пандемии. - Прим. БЕЛТА) и был в храме, а сейчас как не прийти? Прием на старый Новый год - я всегда принимал журналистов, артистов, наших культурных деятелей, чиновников. Как их не уважить, не наградить? Был ряд мероприятий, которые без Президента быть не могли".

А вот заразиться, предположил Александр Лукашенко, он мог на хоккейной тренировке: в январе белорусские хоккеисты вернулись с соревнований в ОАЭ и вскоре у них выявили коронавирус.

"Сейчас я чувствую себя нормально, голос немного хрипит. Вчера уже тренировались", - сказал глава государства.

Президент добавил, что наблюдает, как в мире развивается ситуация с коронавирусом и что говорят об этом различные эксперты: "Один то ли американский, то ли западный специалист заявил: "Если омикрон такой легкий вирус, давайте переболеем все и это будет вакцина для нас". С моей точки зрения, идеальное предложение".

В целом же Александр Лукашенко придерживается старых принципов и советует гражданам сильно не переживать, если у них выявили коронавирус. "Посоветую не париться. Я уже давно вам говорил, с самого первого раза: наша болезнь здесь, в голове. Как только вы начинаете охать, ахать и бегать черт знает куда - это беда. Молодым людям и переживать нечего, - отметил Александр Лукашенко. - Я хочу всем этим жуликам международным сказать: хватит уже. Уже нам вывернули эти карманы настолько, что там ничего не осталось. Уже раздели всех. Надо уже заканчивать эту пандемию. Хватит уже, поиздевались над людьми".-0-

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