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18 октября 2019, 13:56

Лукашенко рассказал, как проходит кадровый день Президента

18 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко рассказал на встрече в Академии управления, как проходит день кадровых назначений у Президента, передает корреспондент БЕЛТА.

Будущие управленцы поинтересовались у белорусского лидера подробностями этого дня и тем, что происходит за кадром, когда выключаются телевизионные камеры. Александр Лукашенко в шутку заметил, что они узнают об этом, когда их самих будут назначать на должности. Перейдя на серьезный тон, он рассказал о подходах при назначении руководящих кадров.

По словам главы государства, первоначально Администрация вносит ему на согласование предложения по кандидатурам тех, кто назначается на должности из кадрового резерва Президента. В нем состоят около 850 человек.

"Люди, которые находятся в кадровом реестре Президента, обладают определенными полномочиями и защитой, иммунитетом. К примеру, без разрешения Президента их нельзя задерживать, арестовывать, - сказал Александр Лукашенко. - Это важно для того, чтобы они могли самостоятельно действовать". В числе тех, кого назначает или согласовывает на назначение глава государства - судьи, высшие должностные лица, члены правительства.

"Подпись Президента - это формализация кадрового решения", - обратил внимание Александр Лукашенко. Этому предшествует большая работа по выбору и изучению кандидата на руководящую должность, с ним проходит собеседование, изучают его трудовую деятельность, семью, есть ли правонарушения. "Когда все формальности соблюдены, то пакет документов кладут на стол Президенту", - рассказал глава государства. Он подчеркнул, что чем выше должность, тем внимательнее он к этой кандидатуре относится, изучает данные и при необходимости запрашивает дополнительные документы. "Конечно, я могу отклонить кандидатуру, если есть ощущение, понимание, что человек не подходит", - продолжил Александр Лукашенко.

В кадровый день приглашают кандидатов к Президенту. Он поделился тем, что происходит за кадром, - как правило, это разговор, касающийся многих вопросов, - как работы, так и семьи. "Сейчас это проще, я больше людей знаю", - заметил глава государства.-0-

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