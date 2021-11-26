Лукашенко о перехваченном сообщении: западным политикам запретили говорить с журналистами о беженцах на границе

26 ноября, Гродненский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о перехваченном сообщении, в котором западным политикам запретили общаться с журналистами на тему кризиса с беженцами на границе Беларуси и ЕС. Об этом глава государства заявил сегодня журналистам после посещения ТЛЦ с беженцами у границы с Польшей, передает корреспондент БЕЛТА.

Журналисты поинтересовались мнением главы государства насчет того, почему некоторые представители Запада, международных организаций практически не идут на контакт с журналистами.

Александр Лукашенко

"Они приезжают для того, чтобы вам три слова брякнуть, и для того, чтобы походить и пропиариться. Вы имейте в виду, что они получают месячную зарплату столько, сколько мы все с вами, и я в том числе, получаем за месяц, - отметил глава государства. - Какие с ними могут быть разговоры и переговоры? Это люди пустые. Те, кто платит им зарплату, а в основном там американцы, европейцы и прочие, они и музыку заказывают".

"Вчера мы перехватили сообщение: рекомендация всем западным политикам не общаться с журналистами, особенно белорусскими и российскими. Потому что они, когда сюда приезжают, вы за ними бегаете: "Скажите это, скажите то…" Они в дикую ситуацию попадают, не знают, что делать", - рассказал Александр Лукашенко.

Поэтому им категорически запретили общаться с журналистами. "Вот почему они два дня бегают от вас. Им дана команда: не подходить к белорусским журналистам", - сказал Президент.-0-