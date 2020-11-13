Лукашенко рассказал о вероятном сценарии, если бы у противников власти удался "блицкриг"

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о вероятном сценарии, как могли бы развиваться события после прошедших в августе президентских выборов, если бы противникам удалось захватить власть. Соответствующие заявления прозвучали в интервью политическим обозревателям Беларуси и зарубежья, передает корреспондент БЕЛТА.

"Россия ведь прекрасно понимает, что не дай бог потерять Беларусь. Я часто Путину говорю: я отлично понимаю власть России и тебя. Потерять Беларусь... Это значит - нет Украины, а под Смоленском еще ракеты малой и средней дальности будут выставлены. Знаете кого", - отметил Александр Лукашенко.

Президент описал сценарий того, как могли бы развиваться события, если бы у противников действующей власти 9-10 августа после президентских выборов получился "блицкриг". "Они же понимают, что поддержки народа у них нет. А как удержаться? Вот блицкриг получился, они захватили власть, обращаются на Запад, они вводят войска по просьбе якобы законного правительства. Оно сейчас абсолютно незаконное, но, тем не менее, их правительство, которое они признали, живет в Литве и Польше. Вот сценарий. И кто бы тут что сделал? Никто. И вы что, хотите сказать, что Россия будет на это спокойно смотреть? Да Украина даже вздрогнет от такого плана. Вот в чем причина, а не в том, что там Лукашенко, какой-то диктатор, схватил власть и никому не отдает. Чепуха это самая настоящая. Это для непросвещенных", - подчеркнул белорусский лидер.

"На штыках НАТО в Беларуси счастья не построишь для белорусского народа", - резюмировал он.

Александр Лукашенко обратил внимание, что противникам действующей власти изначально не нужен был диалог. "Не провели блицкриг, не перевернули власть - они понимали, что у них нет почвы, основы для того, чтобы дальше в Беларуси победить", - сказал он.

Анализируя события после президентских выборов, глава государства отметил, что неудавшийся впоследствии "блицкриг" начался в день основного голосования в шесть-семь часов вечера, когда еще были открыты избирательные участки. "А поскольку они хотели нас спровоцировать на участках, они в восемь часов (вечера. - Прим. БЕЛТА) толпами несколько тысяч человек пришли туда. Почему? Они думали, что мы в восемь часов закроем участки, они нас обвинят в том, что люди не успели проголосовать, а мы закрыли под носом эти участки", - сказал Президент.

По словам главы государства, после получения соответствующей информации от Натальи Кочановой, которая является уполномоченным Президента по городу Минску, было отдано распоряжение немедленно открыть участки и дать возможность дополнительно проголосовать. "Открыли участки - через 20 минут не было ни одного человека. Им нужна была картинка. Мы им предложили - идите голосуйте. Не получилось и эта вся толпа присоединилась к тем протестунам, которые с ОМОНом и милицией вели войну на двух проспектах", - рассказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что впоследствии организаторы протестов прошли несколько этапов по методичке цветных революций, вовлекая в эту деятельность представителей различных социальных групп. "Знаем, сколько платили, как картинки делали", - заметил глава государства.

Более того, если изначально оппоненты требовали пересчета голосов, то потом они сами же от этого отказались и стали выступать уже за повторные выборы, а вскоре начали выдвигать ультиматумы и требовать добровольной передачи власти. "Им надо было сломать государственный строй, повернуть Беларусь, - подчеркнул Президент. - Чтобы вы понимали - им не выборы, не справедливость нужны были".

"А если бы не было Лукашенко? Никто бы сегодня не удержал эту страну. Ее бы порвали на куски", - добавил глава государства.-0-