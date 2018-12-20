Лукашенко рассказал об истинном значении фразы, пошедшей в народ после недавнего совещания по спорту

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с активом Минска прокомментировал обсуждение одной из фраз после прошедшего недавно совещания в Национальном олимпийском комитете о развитии летних видов спорта, сообщает БЕЛТА.

"Как будто я про каких-то "телок" (говорил. - Прим. БЕЛТА), а некоторые там коров нарисовали в России. Озаботились, бедные, моей фразой", - заметил Президент.

Александр Лукашенко пояснил, что говорил о мышлении некоторых современных спортсменов. "У них один разговор, я дословно привел их фразы: бабло, мерседесы и сзади "телки". Извините, женщины, что я так повторил, просто к слову, - сказал глава государства. - Это мышление наших спортсменов. Так работайте - идите бегайте с клюшкой или с мячом, давайте результат. Вот к чему это было. А тут получилось, что я задачу такую поставил перед спортсменами".-0-