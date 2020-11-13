Лукашенко рассказал об истинных причинах строительства БелАЭС

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь строила атомную электростанцию не только ради экономики, но и для развития школы атомщиков. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня в интервью политическим обозревателям Беларуси и зарубежья, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается упоминаний про атомную электростанцию, здесь не столько вопрос экономический - это вопрос будущего. Это высочайшие технологии. Вы представляете, какой пласт белорусского народа будет поднят на высоту атомщиков? Они получат новые компетенции, научатся новым технологиям. Это меня прежде всего прельщало в строительстве атомной станции", - рассказал Александр Лукашенко.

По словам Президента, белорусская сторона, когда шли переговоры с Россией о строительстве АЭС, попросила партнеров обучить своих специалистов этим новым для них технологиям. "Вы делаете, мы - смотрим, помогаем, вместе с вами делаем для того, чтобы быстрее обучить белорусов этим технологиям", - пояснил глава государства.

Кроме того, обратил внимание Александр Лукашенко, атомные станции гораздо эффективнее других источников энергии и позволяет вырабатывать более дешевую электрическую энергию. "И что для нас и Европы в целом очень важно: это чистая энергетика, это не уголь и даже не природный газ", - добавил он.-0-