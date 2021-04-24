Лукашенко рассказал об основной теме переговоров с Путиным. Спойлер: военную базу не обсуждали

24 апреля, Наровлянский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что одной из основных тем на его недавних переговорах в Москве с Президентом России Владимиром Путиным было развитие кооперации. Об этом глава государства рассказал, отвечая на вопросы журналистов в Наровлянском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы в конкретику окунулись. На основе кооперации мы должны вдохнуть во многие производства новую жизнь. В этом суть интеграции - опуститься на землю и сделать то, что нам сегодня крайне необходимо. Никто нас никогда не поддержит. Свидетельство тому нынешнее время: санкции против них, санкции против нас. И это только начало. Нас будут душить-душить", - заявил глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что темы развития интеграции, новых союзных программ тоже обсуждались, но больше для протокола в начале беседы. "Это правильно, но это слишком общо. Мы на этот раз обратились с Владимиром Путиным к злободневным вопросам: цены на углеводородное сырье - газ, нефть, кооперация", - рассказал белорусский лидер.

Глава государства обратил внимание, что как в России, так и в Беларуси есть хорошие предприятия, но всегда между сторонами была "тягомотина - кто кого". Кроме того, в странах разные подходы к приватизации.

"Сейчас времена изменились, и обстоятельства нас заставили реально посмотреть на эти вещи. И мы договорились, что не надо нам друг друга трясти (не то за шиворот брать, не то за грудь, и трясти). Нам надо кооперироваться", - заявил Александр Лукашенко.

К примеру, долго обсуждалась проблема производства интегральных схем. Еще с советских времен работают специализированные предприятия, и подобная продукция нужна при производстве широкого спектра техники - от гражданской до военной. "Это высокотехнологичное производство. Никто им товары эти не даст. И мы поставлены в такую ситуацию, что должны сами это произвести, - сказал Президент. - Мы где-то отстали, но у нас компетенции, люди есть".

По словам Александра Лукашенко, Президент России заявил о готовности совместно развивать соответствующие производства в России и Беларуси: "Надо определиться, кто что будет делать. В Беларуси - одно, в Зеленограде другое, в Воронеже - третье".

Глава государства в этом плане отметил, что россияне смогли, например, сделать гиперзвуковое оружие и превзойти в этом вопросе другие страны. "Так давайте сконцентрируемся на определенных участках и сделаем. Вот суть кооперации - скооперироваться в том, что у нас есть, и сделать то, что нам сегодня надо. Это главное, о чем шла речь", - сказал он.

Александр Лукашенко также отреагировал на рассуждения некоторых псевдоаналитиков и оппозиционеров на предмет его переговоров с Президентом России в следующем плане: "А, Лукашенко в угол загнали, деваться некуда! Все, Россия поглотила". "Даже речи об этом не шло. И сегодня им (противникам действующей власти. - Прим. БЕЛТА) хочется нас толкнуть на этот путь, - подчеркнул белорусский лидер. - Поэтому нам надо действовать и не допускать ошибок. Если бы я поехал, как они вещали, продавать или сдавать Беларусь, слушайте, это бы им подарок был. А нам это не нужно. Я уже сколько раз говорил: я - первый Президент нашей независимой Беларуси, нам посчастливилось с вами построить первое независимое государство. Какой Лукашенко может пойти против этого и разрушить его или кому-то сдать, или куда-то вовнутрь присоединить?! Я больше всего заинтересован, чтобы мы были независимы".

Глава государства также отметил, что на переговорах не было речи и о военных базах. "Ни о каких базах мы не говорили. Зачем в Беларуси создавать базу, если она в Смоленске - в трех минутах полета до того же Бобруйска. Зачем тратить огромные деньги?" - задал риторический вопрос Президент.

Он подчеркнул, что у Беларуси и России совершенно другая стратегия в рамках ОДКБ: "Наша зона ответственности - белорусской армии - запад. Если только против нас агрессия, у нас достаточно сил для того, чтобы сдержать ее на первых порах, пока развернется в тылу Россия. Там есть две-три армии, которые на этом направлении должны поддержать белорусскую армию. Вот наша стратегия. При чем тут эти базы?"

"И даже если базы… Журналисты молодцы (это я вчера или сегодня услышал): слушайте, а что мы паримся по поводу того, что в Беларуси будут чьи-то базы - российские, китайские, японские или еще, может быть, чьи-то? А в Германии чьи базы? Американские. А в Польше, Румынии чьи базы - американские. Так что вы нам лапшу на уши вешаете, что мы независимость потеряем, еще что-то. Вы же их уже создали, они у вас там. Они просто боятся, чтобы мы, не дай бог, с россиянами не договорились и не объединили наши военные усилия. Но мы даже об этом не говорили", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко считает, что даже если бы Беларусь и Россия просто начали говорить на эту тему, то это также было бы подарком для оппонентов. "Для того, чтобы они вышли и на улицах кричали, что Россия захватила Беларусь. Видите, борцы за независимость, а черт знает где сидят. И они себя показали, за какую они независимость и куда они хотят нас привести. Это не Лукашенко наметил планы сдачи Беларуси, это они уже ее предают. Они сбежали в свое время туда", - сказал Президент.-0-