Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы

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Новости темы " Кадровые решения Президента"
20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 июля рассмотрел кадровые вопросы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.
Глава государства назначил:
|Ледницкую
Илону
Александровну
|- заместителем председателя правления Национального банка;
|Машнину
Елену
Николаевну
|- членом правления Национального банка;
|Горегляда
Дениса
Ивановича
|- членом правления Национального банка;
|Мурина
Дмитрия
Леонидовича
|- членом правления Национального банка;
|Евдоченко
Андрея
Александровича
|- Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Королевстве Нидерландов;
|Дапкюнаса
Андрея
Вадимовича
|- Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Австрийской Республике и по совместительству в Республике Словения, Постоянным представителем Республики Беларусь при международных организациях в Вене и по совместительству при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ);
|Кравченко
Олега
Ивановича
|- Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Соединенных Штатах Америки;
|Утюпина
Павла
Владимировича
|- Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Казахстан;
|Ермоловича
Максима
Леонидовича
|- Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и по совместительству в Ирландии;
|Реуцкого
Дмитрия
Васильевича
|- заместителем председателя Комитета государственной безопасности;
|Козыря
Владимира
Владимировича
|- начальником управления Комитета государственной безопасности по Минску и Минской области.
Президент также дал согласие на назначение:
|Черткова
Сергея
Валерьевича
|- генеральным директором ОАО "Могилевский завод лифтового машиностроения";
|Гурьянова
Александра
Евгеньевича
|- первым заместителем министра иностранных дел;
|Алейника
Сергея
Федоровича
|- заместителем министра иностранных дел;
|Ткача
Павла
Николаевича
|- первым заместителем министра связи и информатизации;
|Микуленка
Дмитрия
Михайловича
|- первым заместителем председателя Минского горисполкома;
|Маслова
Сергея
Николаевича
|- заместителем председателя Могилевского облисполкома;
|Дедкова
Николая
Леонидовича
|- управляющим делами Могилевского облисполкома.
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