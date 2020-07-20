Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы





Дапкюнаса

Андрея

Вадимовича



- Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Австрийской Республике и по совместительству в Республике Словения, Постоянным представителем Республики Беларусь при международных организациях в Вене и по совместительству при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ);