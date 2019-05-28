Лукашенко: реализация договоренностей Беларуси и Азербайджана послужит наращиванию потенциала двух стран

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с национальным праздником - Днем Республики. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства подчеркнул, что современный Азербайджан является динамично развивающимся государством, надежным экономическим партнером.

"Впечатляющие общественно-политические преобразования, коренная модернизация производственного сектора, рост авторитета на международной арене наглядно подтверждают верность выбранного вами курса, направленного на обеспечение экономической мощи страны, эффективной социальной защиты населения, проведение независимой внешней политики", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко убежден, что реализация договоренностей и осуществляемые при поддержке Президента Азербайджана совместные проекты будут способствовать дальнейшему наращиванию потенциала обеих стран, укреплению традиций дружбы и взаимопомощи между белорусским и азербайджанским народами.-0-