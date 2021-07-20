Лукашенко: с предателями церемониться не будем

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что с предателями в стране церемониться не будут. Об этом он заявил сегодня на совещании по приоритетам внешней политики на современном этапе, передает корреспондент БЕЛТА.

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"Говорю вам по-мужски: с предателями церемониться не будем, сделайте для себя выводы, кто еще, заблудившись, ходит по "лесу". Все, кто не оправдал высокое звание дипломата, лишены соответствующих рангов. Так будет и впредь. Жестко, но справедливо", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что каждый раз при новых назначениях в дипломатическую сферу его убеждают, что здесь работают лучшие. "У меня тогда возникает вопрос: так неужели решили отсидеться некоторые, подождать, пока утихнет буря? Очевидно одно: так дело дальше не пойдет. Или вы с народом, страной, Президентом, лицом которого вы являетесь там и который вас туда направляет. Или такие кадры стране не нужны. Уж извините за откровенность, - сказал он. - Придут другие люди, для которых слова "Отечество" и "Независимость" не пустой звук. Знаю, что многие дипломаты, мягко говоря, поплыли, поддались нагнетаемой в Telegram-каналах и зарубежных СМИ истерии. Кстати, таких шараханий, как в органах дипломатической службы, не было ни в одном другом ведомстве".

Глава государства констатировал, что некоторые руководители загранучреждений пустили на самотек ситуацию в своих коллективах и открыто перешли на сторону мятежников: "Такие примеры вам хорошо известны. Бывшие послы в Аргентине (Астапенко), Испании (Пустовой), Словакии (Лещеня), Латвии (Маркович), бывшие руководители загранучреждений в Швейцарии (Мацукевич), Дубае (Бондарев). Я уже не говорю про Латушко, который из 21 года своего дипломатического стажа 17 лет провел за границей. Напомню, что МИД до последнего тянул его на новую работу за рубежом. Интересно, на кого бы он там работал, если бы оказался?"

С другой стороны, есть и те, кто, как отметил Президент, по-настоящему, по-мужски выступили в защиту своей страны, давали комментарии зарубежным СМИ, помогали белорусам в возвращении на родину. "Это послы в России (Семашко), Украине (Сокол), Индии (Ржеусский), Индонезии (Колесник), Египте (Терентьев) и ряд других", - перечислил Президент.

"Много наших дипломатов предпочли не высовываться, переждать "непогоду" в тиши уютных кабинетов. Предупреждаю вас: не получится", - добавил белорусский лидер.

В связи с этим он поручил премьер-министру, главе Администрации и министру иностранных дел предметно проанализировать вопросы кадрового состава белорусской дипломатической службы.-0-