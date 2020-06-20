Лукашенко: самое главное - не бросайте землю, это ваше богатство

20 июня, Кировский район /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает важность того, чтобы люди имели свою землю за городом. Об этом он заявил сегодня, общаясь с участниками памятного мероприятия в Кировском районе, передает корреспондент БЕЛТА.
"Самое главное - не бросайте землю, живите на земле. Пандемия показала: у кого есть дом в деревне, они стариков повывозили, из Минска особенно, областных центров, - и старики не заболели", - отметил глава государства.
Александр Лукашенко подчеркнул, что в стране много свободных мест в деревнях, возле них, где-то неудобные поля. Президент заявил, что будут даны соответствующие поручения председателям райисполкомов, чтобы эти земельные участки выделили и предложили людям.
Подобный опыт работы уже есть на примере городского поселка Копысь, который хорошо знаком Александру Лукашенко. "Мы показали в Копыси, как надо сделать. Эти свободные участки в деревнях, везде огородим заборчиками, разобьем на участки по 10-15 соток и в интернете выставим. Кто хочет, пожалуйста, по дешевке отдадим людям, чтобы они построили какой-то дом. И этим самым мы удержим неперспективные хутора и деревни", - уверен белорусский лидер.
"Я хочу, чтобы люди, особенно которые живут в городах, имели этот клочок земли. Это ваше богатство", - подчеркнул Президент.-0-