Лукашенко считает, что белорусским вузам предстоит жесткая конкуренция между собой

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24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусским вузам предстоит жесткая конкуренция между собой. Об этом глава государства заявил сегодня, принимая участие в Республиканском педагогическом совете, передает корреспондент БЕЛТА."У нас полсотни учреждений высшего образования - университетов, академий, институтов. В сопоставимых по территории и количеству населения странах (Швейцария, Дания, Финляндия, Израиль) вузов в 2-3 раза меньше, чем у нас. О чем это говорит? О том, что нам не избежать жесткой конкуренции среди самих учреждений в подготовке необходимых для отечественной экономики специалистов", - сказал Президент."Будьте на гребне прогресса. Дадите стране ученых, инженеров, конструкторов, других специалистов, способных создавать новые продукты и технологии, - будете работать. Нет - попадете под естественный отбор", - предупредил Александр Лукашенко.-0-