18 октября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что не стал бы Президентом без опыта работы в парламенте. Об он заявил сегодня на встрече в Академии управления при Президенте Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства также выразил мнение, что в парламенте должны быть представлены люди из различных сфер и разных возрастов, включая молодежь.

"Везде говорим: молодежь наше будущее, за молодежью все. И вдруг там пять человек комсомольцев (членов БРСМ. - Прим. БЕЛТА) выдвинули… Это (говорят. - Прим. БЕЛТА) неопытные, они ничего не знают, - отметил белорусский лидер. - Но они знают то, чего мы не знаем, то, что знает молодежь. И это будет какой-то фильтр. Там должны профессионально разные быть люди и по возрастам".

"Парламент - это очень серьезная школа будущих управленцев. Если бы я не прошел в парламент, я бы никогда не был Президентом. Я там научился больше, чем где-либо в жизни", - считает Александр Лукашенко.

Он добавил, что парламент по своей сути - это форум и столкновение идей. "Оно так и есть. Просто у нас нет гвалта в парламенте. Я через это прошел в своем парламенте, и мы видим на примере других стран. Что от этого хорошего? Почему не нужен этот гвалт - потому что это немедленно в течение года переносится на общество, и тогда мордобой начинается на площадях. Я это тоже пережил. Нам это пользы не принесло", - сказал глава государства.

Президент не исключил, что в будущем в парламентской жизни политические партии будут играть более значимую роль. "Мы к этому еще придем, но придем красиво. Партии эти должны сформироваться. Новые люди, новые идеи. На их основании сформируются и партии. Такая моя точка зрения, - отметил Александр Лукашенко. - Но принимаю другие варианты, изучаю их. И если так случится, что мне придется заниматься этим партийным строительством (скорее всего, мы к этому подходим), я это делать буду. Это нормальный процесс, когда люди видят разные партии, разных людей, а не только одну личность или несколько человек. Придем мы к этому. Это важный вопрос".-0-