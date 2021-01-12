Лукашенко: сегодня, когда мир становится все более агрессивным, особенно важно твердо стоять на своей земле

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня, когда мир становится все более агрессивным, особенно важно твердо стоять на своей земле. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии вручения премии "За духовное возрождение", специальной премии деятелям культуры и искусства и премии "Белорусский спортивный Олимп", передает корреспондент БЕЛТА.

Лауреатов сегодняшних премий Александр Лукашенко назвал гордостью нации. По его словам, именно такие люди пишут историю. "Такие хорошие дела и начинания, как ваши, остаются в памяти народа, дают будущим поколениям моральный и духовный ориентир, ведут к новым высоким целям. И летопись жизни белорусов продолжается", - отметил Президент.

"Сегодня, когда мир становится все более агрессивным, особенно важно твердо стоять на своей земле, помнить, что тут веками жил белорусский народ и будет жить, ощущать себя одним целым с поколениями различных эпох, понимать, что у нас есть свой путь. Его начинали великие люди, мы его продолжаем, - сказал глава государства. - И зная, через какие испытания проходили наши предки, как героично отстаивали свою землю в войнах, как, не имея государственности, сберегли культурные традиции и духовные ценности, мы видим главное".

На время церемонии на сцену Дворца Республики вынесли национальные реликвии Беларуси - копию Креста Евфросинии Полоцкой и воссозданный недавно Туровский крест. Александр Лукашенко отметил символичность момента. "Пусть восстановленный Туровский крест, как и ранее возрожденный Крест Евфросинии Полоцкой, будет еще одной уникальной святыней, что защищают нас на этом пути", - сказал он.-0-