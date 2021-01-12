Лукашенко на вручении премии "За духовное возрождение" рассказал о душе белорусов и истинном патриотизме

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Патриотизм - это отдавать себя без остатка своей миссии, жить и работать во благо родной страны и народа. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии вручения премии "За духовное возрождение", специальной премии деятелям культуры и искусства и премии "Белорусский спортивный Олимп", передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодняшний вечер глава государства назвал удивительным. "Мы уже вошли в деловой ритм наступившего нового года, но еще находимся в атмосфере светлых и добрых новогодних, рождественских праздников. В атмосфере, которая много лет назад вдохновила нас на создание уникальной премии "За духовное возрождение", - отметил Президент.

Александр Лукашенко подчеркнул, что церемония вручения этой премии - одно из главных событий года. Оно прочно вошло в жизнь белорусов как современная традиция, которая связывает прошлое и настоящее родной земли, наполняет особым смыслом цели и устремления граждан, отметил глава государства.

"Из года в год такие встречи объединяют нас в самых лучших и искренних чувствах: гордости за достойных людей, благодарности за милосердие и доброту, мужество и героизм, преклонения перед творчеством и талантом наших соотечественников. Мы, белорусы, народ с красивой душой. Я думаю об этом каждый раз, когда изучаю истории успеха и подписываю документы о награждении. Думаю, мы с Владыкой (митрополитом Вениамином. - Прим. БЕЛТА) мыслим в это время одинаково. За каждым профессиональным или личным достижением стоят в первую очередь трудолюбивые и честные люди. Люди, которые отдают себя без остатка своей миссии, живут и работают во благо родной страны и народа. Это и есть патриотизм", - заявил Президент.

Он, отметил Александр Лукашенко, выражается в любви к детям и бескорыстном стремлении окружить заботой тех, кого судьба лишила материнской ласки, в самоотверженной борьбе за жизнь и здоровье людей, в бережном отношении к культурному достоянию нации, исконным традициям и духовным ценностям белорусов. "В защите исторической правды, памяти героев нашей земли, информационного суверенитета страны. В воспитании молодых белорусов в любви к своей стране и гордости за своих предков, в спортивных победах во славу Беларуси", - добавил глава государства.-0-

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