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23 сентября 2020, 12:26

Лукашенко: сегодня за нами Беларусь, и мы сделаем все, чтобы сберечь мир на своей земле

Александр Лукашенко во время церемонии
Александр Лукашенко во время церемонии

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что будет сделано все, чтобы сберечь мир в стране. Об этом он заявил сегодня, выступая перед представителями различных родов войск после вступления в должность Президента, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства обратился к солдатам и сержантам, курсантам и прапорщикам, офицерам и генералам, соотечественникам и гостям церемонии. "Вступление в должность главы государства - это прежде всего величайшая честь и колоссальная ответственность перед народом независимой Беларуси. Мы даем клятву на верность Родине в год 75-летия Великой Победы, - сказал он. - Эта священная дата напоминает нам, что преданность своему Отечеству и готовность отдать жизнь за свободу у белорусов в крови. Сегодня за нами Беларусь. И мы сделаем все, чтобы сберечь главное - мир на своей земле. Мир, за который заплачено миллионами жизней самоотверженных воинов, их матерей, отцов, жен и детей".

"Это наш долг перед ними. Это наше благословение будущим поколениям на счастливую и созидательную жизнь", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что сегодня кому-то очень не нравится, что здесь, в центре Европы, все еще есть безопасный островок, где стабильность и социальная справедливость - не пустые слова, а стержневая идея государства и несущая опора народовластия, высшая форма демократии.

"Оглядываясь назад, уже можно сказать, что мы вместе с вами предотвратили катастрофу, сорвали очередной гибридный революционный сценарий по расшатыванию основ белорусской государственности. Может быть кто-то из нас, людей в погонах, сегодня не понимает, что произошло. Но я уверен, буквально через малый промежуток времени все вы - стоящие передо мной - поймете, что вы спасли мир на этом клочке земли, отстояли суверенитет и независимость нашей страны", - отметил Президент.

"Поймите, ребята, это не каждый белорус, к сожалению, сегодня понимает. Но очень скоро поймет. Это - наша работа. Мы должны были сделать эту работу. И мы ее сделали. Нас пробовали на прочность, пытались разжечь вражду и ненависть, разделить страну и посеять хаос. Не вышло и не выйдет!" - добавил глава государства.

Он подчеркнул, что в этих сложных условиях система обеспечения национальной безопасности выстояла и на деле доказала свою эффективность, готовность к отражению любых рисков, вызовов и угроз. "Мы еще раз доказали всем, что народ не зря тратил копейку на наше содержание, что мы не зря ели белорусский хлеб. Я как Главнокомандующий Вооруженными Силами обязуюсь отстаивать национальные интересы нашей страны, ее территориальную целостность, чего бы мне это ни стоило", - заявил белорусский лидер.

Президент акцентировал внимание, что за прошедшие годы все вместе сделали немало: работали в поле, строили дома, растили детей, возводили атомную электростанцию, запускали в космос первый отечественный спутник, разрабатывали современные образцы военной техники, внедряя инновации.

"У нас сильная и боеспособная армия. Но главное - мы воспитали в ее рядах не одно поколение истинных патриотов своей страны. И это уже сегодня мы продемонстрировали вместе со своими братьями-россиянами, что у нас есть армия, которая стоит вровень с одной из сильнейших армий нашей планеты - российской армией, - сказал Александр Лукашенко. - Сегодня проходят беспрецедентные в истории нашей независимости и нашей страны учения. На территории Беларуси и на территории России. Еще никогда не было столько новейшего оружия задействовано в этих учениях. И даже ракетоносцы Ту-160, которые наметили дорогу вдоль наших западных границ, чтобы продемонстрировать всем, что эти границы надежно защищены".

"Вы, уважаемые друзья, выбрали благородную профессию. На вас смотрят родные и близкие, ваши детишки, миллионы белорусов, которые верят, что находятся под надежной защитой Вооруженных Сил страны. Доверие народа - это не просто высокая честь. Оправдать его - наш с вами смысл жизни. Да здравствуют наши славные защитники Отечества! Да здравствует наша любимая Беларусь! Ура!" - подытожил Президент.-0-

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