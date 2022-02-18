Лукашенко: шансы Запада сломать Беларусь ничтожны

18 февраля, Москва /Корр. БЕЛТА/. Шансы Запада сломать Беларусь ничтожны. Об этом заявил сегодня журналистам Президент Беларуси Александр Лукашенко по итогам встречи в Москве с Президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент БЕЛТА.

"Шансы этих людей силой сломать Беларусь ничтожны. И все дальше и дальше они будут ничтожнее. Ничего у них не получится", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент отметил, что обвинения белорусских властей в диктатуре и давлении на критикующих власть всего лишь повод надавить на государство. "Это сказка. Никого никто не травит, не давит. Мы просто адекватно реагируем на тех, кого они подталкивают к государственному перевороту в Беларуси", - заявил глава государства.-0-