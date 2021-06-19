Лукашенко: систему здравоохранения в Минске необходимо привести в порядок

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Систему здравоохранения в Минске необходимо привести в порядок. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время посещения 2-й городской детской клинической больницы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы будем рассматривать перспективу города и приведение здравоохранения в порядок. Потому что хуже, чем в Минске, у нас нет нигде. У нас Минск отстает от регионов по здравоохранению", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Главный врач больницы Лариса Сечко рассказала Президенту об организации лечебного процесса в учреждении, оказании помощи пациентам с различными заболеваниями и особенностях проведения сложных операций. Как заверили главу государства, из-за пандемии меньше внимания другим заболеваниям оказывать не стали.

Для еще более качественного и комплексного оказания помощи пациентам планируется построить новый корпус детской больницы. Старое здание хотят отдать под нужды других учреждений здравоохранения. Глава государства потребовал, чтобы к этому вопросу подходили по-хозяйски. "Конечно, для детей ничего не жалко. Но надо делать оптимально", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства посетил несколько отделений больницы, реанимацию, школу сахарного диабета и изотопную лабораторию, ознакомившись с материально-технической базой учреждения. Президент также пообщался с маленькими пациентами и их родителями и вручил детям подарки.

Сегодня в структуре 2-й городской детской клинической больницы 212 коек, в больнице функционируют отделения гемодиализа, гипербарической оксигенации, амбулаторное эндокринологическое, консультативно-диагностическое, физиотерапевтическое, приемное, ультразвуковой и функциональной диагностики, центральное стерилизационное, клинико-диагностическая, микробиологическая и изотопная лаборатории, межрайонный эндоскопический кабинет, рентген-кабинет, кабинет стоматолога.

Кроме стационарной помощи в больнице оказывают помощь амбулаторным пациентам города и страны в целом. На базе учреждения организована работа трех республиканских центров, где лечатся пациенты со всей республики с тяжелыми заболеваниями: нефрологии и заместительной почечной терапии, урологии, эндокринологии.-0-

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