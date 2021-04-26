26 апреля, Брагин /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал в Брагине совещание по возрождению чернобыльских земель на юге Беларуси. Для участия в нем приглашены руководители районов, земли которых находятся в пределах этих территорий, передает корреспондент БЕЛТА.

Речь в первую очередь - об эффективном использовании и вовлечении в оборот земель Полесского государственного радиационно-экологического заповедника и вокруг него, о чем Президент начал разговор еще 24 апреля в Наровлянском районе.

"Основная причина: мы должны выработать, я ее так понимаю, завершающую, окончательную программу возрождения этих земель. Как мы ее часто называли, ликвидации последствий чернобыльской катастрофы. Окончательно. Почему сейчас назрела такая необходимость и даже возможность? Потому что мы прожили 35 лет после чернобыльской катастрофы и на практике поняли, каким путем нам надо не то что идти, а восстанавливать жизнь", - сказал Президент, поясняя причину проведения совещания.

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