Лукашенко: события военных лет на "Линии Сталина" учат всегда быть готовыми к отражению агрессии

20 апреля, Минский район /Корр. БЕЛТА/. События военных лет, которые развивались в районе "Линии Сталина", учат всегда быть готовыми к отражению агрессии. Об этом заявил сегодня журналистам Президент Беларуси Александр Лукашенко, участвуя в республиканском субботнике на территории историко-культурного комплекса "Линия Сталина", передает корреспондент БЕЛТА.

"Это урок, это та неизвестная история нашей страны, которую мы должны знать. И этот урок подталкивает нас к тому, чтобы порох держать сухим и чтобы мы всегда были готовы с любой стороны отразить агрессию против нас", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что, когда создавался историко-культурный комплекс, было много противников этого, которые обвиняли власти в увековечивании памяти о Сталине.

"Да я не имя Сталина возрождал, хотя и он этого заслуживает. Я возрождал этот объект, который говорит о той части истории, которая была у нас, и которую, к сожалению, на то время неправильно понимали", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Даже, по его словам, были попытки со стороны некоторых чиновников остановить строительство комплекса: "Хватало людей, которые работали в государственных органах и пытались кого-то наклонить, противостоять, чтобы это не было создано".

Комплекс "Линия Сталина" создавался на основе фортификационных сооружений Минского укрепрайона, которые в годы войны были расположены на протяжении 2 тыс. км. Правда, вдоль этой линии оставались и незащищенные районы.

"Если бы он сработал здесь, как мыслилось, немцам было бы очень тяжело. Я предполагаю, что фашисты его вряд ли бы преодолели, - отметил Президент. - Из-за головотяпства - и это наш урок - мы потеряли Беларусь в течение месяца-полутора. Ничего не осталось от Беларуси. Где сражались по-настоящему - на 20-25 дней задерживали фашистов".

Сейчас, обратил внимание Александр Лукашенко, в Беларуси регулярно совершенствуют армию - в зависимости от развития международной обстановки, появления новых способов вести конфликты и боевые действия. Акцент сделан на мобильных войсках, ведь танковыми колоннами и фронт на фронт уже воевать не будут, заметил глава государства.

"Будут террористические группы, будут забрасывать в тыл, поэтому появилась территориальная оборона, чтобы люди сами защитили себя и свои семьи в глубине. А у нас мобильные силы: кто-то прорвался - проскочили туда, разбомбили, вертолеты помогли, уничтожили и ушли", - добавил Президент.

Возвращаясь к значению комплекса "Линия Сталина", глава государства отметил, что этот историко-культурный объект востребован не только на постсоветском пространстве. Сюда приезжают туристы и из Западной Европы, чтобы посмотреть на технику военных лет и современное вооружение.

"Мы будем и дальше расширять эту площадку для того, чтобы воспитывать патриотов, способных защитить не только себя, свою семью и детей, но и нашу страну", - подытожил Александр Лукашенко.-0-