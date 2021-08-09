Лукашенко согласился дать интервью CNN, но на одном условии

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко согласился дать интервью американскому телеканалу CNN, представительница которого присутствует сегодня на "Большом разговоре с Президентом", передает корреспондент БЕЛТА.
"Я не исключаю этого. При одном условии: если вы дадите все, что я скажу, не вырезая, не добавляя, - сказал глава государства. - Вот на этих условиях договоритесь с пресс-секретарем".
Александр Лукашенко также предложил журналистам CNN, которые недавно выпустили фейковый сюжет о наличии под Минском лагеря для политзаключенных, побывать в этом районе и посмотреть, что там находится на самом деле. А располагается там обычная воинская часть, из которой американские журналисты почему-то сделали место лишения свободы. Фейк был развенчан в эфире белорусских телеканалов.-0-