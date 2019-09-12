Лукашенко согласовал назначение новых руководителей в пяти районах

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 12 сентября 2019
Минск Малооблачно +23°C
Версия для слабовидящих
Новости
15:11 ЕС продлил на полгода санкции против 170 граждан и 44 компаний РФ и Украины В мире
15:06 Более 150 инновационных разработок представят на Белорусском промышленно-инвестиционном форуме Экономика
15:01 Памятный знак ветеранам следствия появился в Витебске Регионы
14:51 В Беларуси планируется изменить порядок реализации древесины Экономика
14:50 Белорусские травматологи применили новый метод хирургического лечения перелома голени Общество
14:45 Болгария выступает за активный всесторонний диалог с Беларусью - посол Политика
14:44 ФПБ намерена создать профсоюзную депутатскую группу в новом парламенте Общество
14:40 Белорусский промышленно-инвестиционный форум пройдет в новом формате 17-20 сентября Экономика
14:38 Белорусский боксер Николай Шах выбыл из медальной гонки ЧМ в Екатеринбурге Спорт
14:36 Компания, производящая кальяны, сделала огромный внедорожник Калейдоскоп
14:33 В Конго сошел с рельсов поезд, погибли 50 человек В мире
14:24 Национальное агентство инвестиций и приватизации подготовило атлас инвестпроектов на $1,4 млрд Экономика
14:18 Равный доступ на рынки и союзный экспорт - Минпром о предложениях по отраслевой дорожной карте с РФ Экономика
14:16 Запрет на посещение лесов введен в двух районах Брестской области Регионы
14:14 В Беларуси создадут 12 пеллетных производств Экономика
14:12 БГУ вошел в новую версию мирового рейтинга университетов THE Общество
14:11 Три белорусских дзюдоиста проиграли стартовые поединки юниорского ЧЕ в Финляндии Спорт
14:02 Более 1,5 тыс. л браги и самогонный аппарат изъяли у самогонщика из Гродненского района Происшествия
13:59 Беларусь видит большие перспективы в инвестиционном взаимодействии с Турцией - Рыбак Экономика
13:49 Губернатор Приморского края ознакомился с новыми образцами белорусской техники Экономика
13:46 Университет МЧС и Международный центр химбезопасности и защиты будут сотрудничать Общество
13:40 Сильнейшего пожарного-спасателя будут выбирать в Минске 13-14 сентября Регионы
13:33 Гродненская область за 10 лет привлекла более $1,2 млрд иностранных инвестиций Регионы
13:32 Лесхозы Беларуси предлагается преобразовать в государственные казенные предприятия Экономика
13:30 Торгово-экономические отношения с Израилем будут наращиваться - Воробьев Экономика
13:28 Гольфист Тайгер Вудс собирается возобновить карьеру в октябре Спорт
13:25 Афиша выходного дня: День города в Минске, Гомеле и Гродно, праздник клюквы и фестиваль народного юмора "Автюки" Афиша
13:20 Ивашко и Соуза начнут матч Кубка Дэвиса Беларусь - Португалия Спорт
13:19 Винтовку и гильзы времен войны нашли в Барановичах при строительстве здания Происшествия
13:17 Останки четырех красноармейцев обнаружили поисковики в Малоритском районе Регионы
Все новости
Все новости
Президент
12 сентября 2019, 12:29

Лукашенко согласовал назначение новых руководителей в пяти районах

Новости темы "Кадровые решения Президента"
Лукашенко о кадровых перестановках: должно приходить новое поколение
Лукашенко об участии Савиных в выборах: если изберут, будет не хуже, дипломаты должны быть в парламенте

12 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение новых руководителей в пяти районах, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко акцентировал внимание председателей райисполкомов на главных направлениях их деятельности - от сферы сельского хозяйства до выплаты заработных плат на предприятиях. Все требования остаются неизменными, подчеркнул Президент.

"Надо достойно завершить уборку урожая, - сказал глава государства. - Хотелось бы, чтобы в будущем году (а мы уже начали сдавать экзамен), те, кто заработал хорошие деньги, получили их. Надо, чтобы зарплата росла, динамика здесь должна быть". При этом Александр Лукашенко обратил внимание, что это не должна быть "зряплата": деньги должны быть заработаны.

"Районы, в которые вы идете, неплохие, там можно работать. Люди вы абсолютно все перспективные. Очень бы хотелось, чтобы это новое поколение, которое вы представляете, прижилось, и мы с уровня председателя райисполкома получили конкуренцию на должностях министров, губернаторов, членов правительства. Я как Президент не могу спокойно уйти и жить, не приведя во власть новое поколение", - добавил глава государства.

Анатолий Гапоник после работы в аналогичной должности в Лельчицком районе займет пост председателя Буда-Кошелевского райисполкома.

В свою очередь Лельчицкий район возглавит Сергей Косинский, который является председателем Лельчицкого районного Совета депутатов.

Ротация произойдет также в Щучинском и Лидском районах. Председатель Щучинского райисполкома Сергей Ложечник согласован на аналогичную должность в Лидском районе. Освободившийся пост главы Щучинского района займет первый заместитель председателя райисполкома Алексей Садовский.

Глава государства также дал согласие на назначение Андрея Жайловича председателем Солигорского райисполкома. До настоящего времени он работал на посту главы администрации Московского района Минска.-0-

Теги
Лукашенко назначения
Новости рубрики Президент
Лукашенко о кадровых перестановках: должно приходить новое поколение
Андрей Савиных. Фото из архива Лукашенко об участии Савиных в выборах: если изберут, будет не хуже, дипломаты должны быть в парламенте
Фото из архива Лукашенко о парламентской кампании: мы должны провести как положено
"Надо выходить из ситуации достойно" - Лукашенко выступает за нормализацию отношений с Туркменистаном
Согласовано назначение новых гендиректоров в "Гомельстекло" и "Планар"
Лукашенко назначил новых послов в Египте, Израиле, Эквадоре, Турции и Туркменистане
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко принял верительные грамоты послов 12 стран и представителя ЕС
Послы, местная вертикаль и директора предприятий - Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы
Равный доступ на рынки и союзный экспорт - Минпром о предложениях по отраслевой дорожной карте с РФ
Президент Европейской легкоатлетической ассоциации оценил стадион "Динамо": нет более красивой арены
Топ-новости
Лукашенко о парламентской кампании: мы должны провести как положено
Лукашенко согласовал назначение новых руководителей в пяти районах
Глава представительства ЕС пообещал работать над улучшением отношений с Беларусью
Правила теплоснабжения утверждены в Беларуси
Команда "Балтика 0" снова бежит Минский полумарафон
Лесхозы Беларуси предлагается преобразовать в государственные казенные предприятия
Афиша выходного дня: День города в Минске, Гомеле и Гродно, праздник клюквы и фестиваль народного юмора "Автюки"
Институт физиологии НАН запустил пилотный проект по персонификации питания спортсменов
"Финансовая азбука" вместе с ОАО "Белинвестбанк": мобильный банкинг
До +25°С ожидается в Беларуси 13 сентября
Домрачева и Бьорндален будут тренировать китайских биатлонистов
Ученые исследуют ДНК зубра и улучшают условия его обитания в заказнике "Налибокский"
Новый проект о женском здоровье запущен в Беларуси
Этап Кубка мира по конькобежному спорту пройдет 15-17 ноября в Минске
Медведева: Белстат по телефону переписи не проводит
Афиша
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Молодежная политика Беларуси Беларусь помнит Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Содействие занятости населения Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА Медиакит
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegramm Viber Zen.yandex
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.