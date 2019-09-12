Лукашенко согласовал назначение новых руководителей в пяти районах

12 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение новых руководителей в пяти районах, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко акцентировал внимание председателей райисполкомов на главных направлениях их деятельности - от сферы сельского хозяйства до выплаты заработных плат на предприятиях. Все требования остаются неизменными, подчеркнул Президент.

"Надо достойно завершить уборку урожая, - сказал глава государства. - Хотелось бы, чтобы в будущем году (а мы уже начали сдавать экзамен), те, кто заработал хорошие деньги, получили их. Надо, чтобы зарплата росла, динамика здесь должна быть". При этом Александр Лукашенко обратил внимание, что это не должна быть "зряплата": деньги должны быть заработаны.

"Районы, в которые вы идете, неплохие, там можно работать. Люди вы абсолютно все перспективные. Очень бы хотелось, чтобы это новое поколение, которое вы представляете, прижилось, и мы с уровня председателя райисполкома получили конкуренцию на должностях министров, губернаторов, членов правительства. Я как Президент не могу спокойно уйти и жить, не приведя во власть новое поколение", - добавил глава государства.

Анатолий Гапоник после работы в аналогичной должности в Лельчицком районе займет пост председателя Буда-Кошелевского райисполкома.

В свою очередь Лельчицкий район возглавит Сергей Косинский, который является председателем Лельчицкого районного Совета депутатов.

Ротация произойдет также в Щучинском и Лидском районах. Председатель Щучинского райисполкома Сергей Ложечник согласован на аналогичную должность в Лидском районе. Освободившийся пост главы Щучинского района займет первый заместитель председателя райисполкома Алексей Садовский.

Глава государства также дал согласие на назначение Андрея Жайловича председателем Солигорского райисполкома. До настоящего времени он работал на посту главы администрации Московского района Минска.-0-