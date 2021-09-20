Лукашенко согласовал назначения в Минкульте, Минэнерго и Минтруда

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на ряд назначений в министерствах и ведомствах, передает корреспондент БЕЛТА.

Кандидатура Валерия Громады согласована на пост первого заместителя министра культуры. До настоящего времени он также работал в этом министерстве в должности замминистра. В свою очередь этот пост займет Сергей Саракач, прежде - начальник управления капитального строительства и материально-технического обеспечения Министерства культуры.

Должность первого заместителя министра труда и социальной защиты займет Наталия Павлюченко, а на предыдущий пост - управляющего Фондом социальной защиты населения - согласована кандидатура Юлии Бердниковой. До настоящего времени она была заместителем управляющего этого фонда.

Департамент по ядерной энергетике Министерства энергетики возглавит Алексей Дербин, который в настоящее время руководит службой правового обеспечения и экспортного контроля ЗАО "БелИнСофт".

Екатерина Дубинская согласована на должность директора редакционно-издательского учреждения "Издательский дом "Педагогическая пресса". До этого она работала главным редактором газеты "Вечерний Минск" ИКУП "Минск-Новости".-0-