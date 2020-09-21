Лукашенко согласовал назначения в руководстве Минфина

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая сегодня кадровые решения, согласовал назначения в руководстве Министерства финансов, передает корреспондент БЕЛТА.
Дмитрий Кийко, ранее занимавший должность замминистра, согласован на назначение первым заместителем министра финансов.
На пост заместителей министра согласованы кандидатуры Елены Печень и Ольги Тарасевич, работавших в этом министерстве на других руководящих должностях.
Президент также дал согласие на назначения в руководстве Государственного комитета по имуществу. Петр Бровкин согласован на должность первого заместителя председателя комитета, Николай Бобер - зампредседателя.
Кроме того, первым заместителем председателя Могилевского облисполкома согласован Анатолий Уласевич, работавший до настоящего времени гендиректором "Белагросервиса".-0-