Лукашенко: спортивные встречи глобальных игроков способны менять политическую ситуацию к лучшему

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортивные состязания между крупнейшими государствами и глобальными игроками способны менять политическую ситуацию в мире к лучшему. Уверенность в этом выразил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на церемонии открытия легкоатлетического матча Европа - США, передает корреспондент БЕЛТА.

Выступление Президента Беларуси на церемонии открытия легкоатлетического матча Европа - США Выступление Президента Беларуси А.Г. Лукашенко на торжественной церемонии открытия матчевой встречи по легкой атлетике между сборной командой Европы и командой Соединенных Штатов Америки

Глава государства подчеркнул, что принимать эти масштабные состязания для Беларуси большая честь и возможность вспомнить прошлое стадиона "Динамо" - стадиона, где выступали легенды спорта минувшего столетия - советские и американские атлеты.

Церемония открытия легкоатлетического матча Европа - США в Минске По задумке режиссеров, церемония символизирует связь времен. Началась она с истории Древней Греции, когда зарождались Олимпийские игры: на стадионе в колеснице появилась богиня Ника, символизирующая стремление атлетов к победе.

"Тогда матчевая встреча СССР - США стала примером честной и бескомпромиссной борьбы. А главное - она стала символом стремления к политическому равновесию и мирному соперничеству между великими державами той эпохи. Убежден, что и сегодня подобные спортивные состязания способны менять политическую ситуацию к лучшему", - заявил Александр Лукашенко.

Президент отметил, что в Минске рады встречать заокеанских друзей - спортивную команду Соединенных Штатов Америки, которым пришлось проделать далекий путь и быстро адаптироваться к новым условиям. "Уверен, что белорусское гостеприимство, теплая встреча зрителей помогут вам продемонстрировать на арене максимум своих возможностей", - обратился глава государства к американским атлетам.

По словам Александра Лукашенко, белорусские зрители, безусловно, будут поддерживать всех спортсменов - это в характере толерантного и открытого миру народа. "Мы точно знаем: кто бы ни победил, мы - миллионы болельщиков со всего мира - станем свидетелями рождения новых легенд легкой атлетики", - добавил Президент.-0-