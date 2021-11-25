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25 ноября 2021, 20:12

Лукашенко: США хотят руками поляков, прибалтов и украинцев развязать войну

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25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соединенные Штаты Америки, используя Польшу, страны Балтии, Украину и миграционный кризис на границе Беларуси, хотят развязать здесь войну. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совместном заседании Конституционной комиссии и рабочей группы по доработке проекта Конституции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Им надо приблизиться к Москве. И тут вот "балкон" этот опять остался, мешает им, надо его срезать. И будут резать", - отметил глава государства.

В качестве повода используется возникший на границе Беларуси с Евросоюзом миграционный кризис. "Эти бедные люди ищут дыру, где проскочить, и вот они избрали Беларусь. Но поляки мгновенно этим воспользовались для реализации своих стратегических целей. Вот он, этап мятежа, или цветной революции", - сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко обратил внимание, что ранее он неоднократно говорил об ожиданиях, что "нам чего-нибудь обязательно подкинут" со стороны Запада, и потому держал ситуацию под контролем. Сейчас та сторона пытается использовать ситуацию с беженцами в своих целях.

"Они пытаются воспользоваться этими бедными беженцами, этим процессом. Уже и цель их просматривается. Они уже в открытую говорят: подключить НАТО. А что значит НАТО? Развязать войну. Они нас провоцируют. Это не надо Европе, Европа не хочет этого, Европа не хочет войны. Кому эта война нужна? Американцам, - констатировал Александр Лукашенко. - Сегодня, вы видите, монополярный мир исчезает. Они любят чужими руками воевать, и надо где-то вот тут заварушку опять создать. А они будут в стороне наблюдать и оружие поставлять для того, чтобы мы убивали друг друга и экономика опустилась. Они опять с долларом, который сейчас печатают, придут сюда, чтобы нам помочь, и Америка опять, как Трамп говорил, прежде всего доминировать. Вот по большому счету к чему все это делается. Сделать они это хотят руками поляков, прибалтов и украинцев".

Александр Лукашенко подчеркнул: вместе с Президентом России Владимиром Путиным они видят, что происходит, и одинаково смотрят на эти события. "Это нацелено против них прежде всего (против России. - Прим. БЕЛТА). А как туда подобраться, если Украина и Беларусь (географически находятся на подступах. - Прим. БЕЛТА)? С Украиной вы видите, что произошло, а Беларусь противится", - констатировал глава государства.

"Ситуация сейчас непростая. И как нам ее проскочить, грубо говоря, как нам приспособиться, чтобы сберечь государство, - вопрос. Это мой вопрос прежде всего. Но и вы не сторонние наблюдатели. В нужный момент я вас мгновенно приобщу к этому вопросу, и нам вместе придется его решать", - сказал Президент.

Белорусский лидер обратил внимание, что Польша использует тему миграционного кризиса на границе, чтобы отвлечь свое население от множества внутренних проблем. Например, от конфликта с Евросоюзом по поводу верховенства внутреннего законодательства над международным. "Евросоюз по их нормам имеет право проверять назначение судей в судебную систему вплоть до низшего звена (Польша с этим не соглашается. - Прим. БЕЛТА). Но вы же в Евросоюз вступали, вы же подписали эти нормы, чего же вы не хотите сейчас их выполнять? Не выполняют - опять скандал. Поэтому надо отвлечь от этого скандала с ЕС. А пандемийные, евросоюзовские деньги - это около $100 млрд. И внутри - там же катастрофа. Вот и надо отвлечь от этой ситуации. Они готовы войнушку развязать".

При этом, как всем известно, ключевые решения в Польше принимает не Президент Анджей Дуда или Матеуш Моравецкий (премьер-министр Польши. - Прим БЕЛТА), а лидер правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, отметил Александр Лукашенко. "Не Дуда там с Моравецким управляют, а господин Качиньский там правит. Поэтому всячески хотят удержать власть. Нашли опору у американцев, они тоже подкидывают деньжат. Вот и получается этот изгиб - Украина, Польша, Прибалтика. Цель одна, как всегда, - туда (в сторону Москвы. - Прим. БЕЛТА). Через нас пока переступить не могут. И нам надо выстоять", - подчеркнул белорусский лидер.-0-

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